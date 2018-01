Agroexportaciones peruana llegaron a 148 países durante el último año

En los once meses del año 2017 (enero-noviembre), las exportaciones agrarias llegaron a 148 países del mundo y alcanzaron ventas por US$ 5,488 millones, monto superior en 9% en comparación al mismo periodo del 2016, informó el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).

Dicho aumento obedeció a las mayores exportaciones de productos no tradicionales, que registraron un incremento en su valor de exportación de 11%, respecto a similar periodo del año anterior.

De acuerdo al informe, los Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado de destino abarcando el 29% del total exportado, seguido de Holanda que concentró un 14%, España (6%), Inglaterra (5%), Ecuador (5%), China (4%), Alemania (4%), Chile (3%), Bélgica (2%) y Canadá (2%). Estos diez países concentraron el 75% del total exportado.

Asimismo, los productos que sobresalieron por sus mayores valores de exportación, en comparación al mismo periodo del 2016, fueron las paltas frescas (+45%), arándanos frescos (+48%), preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales (+45%), mangos frescos (+2%), quinua (+16%), demás cítricos (+69%), alcachofas preparadas (+15%), leche evaporada sin azúcar (+7%), entre otros.

Del mismo modo, en los primeros once meses del 2017, las exportaciones agrarias tradicionales totalizaron US$ 726 millones.

Por su parte, las exportaciones agrarias no tradicionales registraron un incremento de 11% en el periodo enero-noviembre, al pasar de US$ 4,280 millones en el 2016 a US$ 4,762 millones en el 2017.

Las exportaciones no tradicionales representaron el 87% del total de las agroexportaciones, y entre los productos más destacados fueron las paltas frescas, arándanos frescos, preparaciones utilizadas para la alimentación de los animales, mangos frescos, quinua, alcachofas preparadas, demás cítricos, entre otros.

Balanza comercial

Sin duda, uno de los mayores logros obtenidos el año pasado es que en los primeros once meses del 2017, se registró una balanza comercial agraria positiva equivalente en US$ 1,185 millones, debido a un total exportado de US$ 5,488 millones en comparación con los US$ 4,303 millones por importaciones.

Finalmente, el Minagri estimó que el año pasado las exportaciones agrarias estaría muy cercanas a los US$ 6,300 millones, por la mayor colocación de productos de rápida expansión como el arándano y el buen dinamismo de las exportaciones de palta a los mercados asiáticos particularmente los envíos a China.