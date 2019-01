Agroexportaciones del Perú se ven favorecidas por alza de 18% en envíos de frutas y hortalizas

Las agroexportaciones peruanas avanzaron positivamente entre enero y noviembre 2018, registrando un crecimiento de 14% (US$ 5,748 millones) comparado con el mismo periodo durante el año 2017 (US$ 5,063 millones).

Según la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), este incremento ha sido impulsado principalmente por las exportaciones frutas y hortalizas (F&H) frescas, que registraron un crecimiento de 18%, comparado con el mismo periodo durante el 2017, alcanzando un total de US$ 2,758 millones.

Dentro del subsector frutas, la palta Hass fue el producto que lideró la oferta exportable del Perú con US$ 722 millones (+25%), siendo sus cinco principales mercados de destino Países Bajos (US$ 267 millones), Estados Unidos (US$ 175 millones), España (US$ 110 millones), Reino Unido (US$ 66 millones) y Chile (US$ 35 millones).

Luego aparecen la uva con US$ 468 millones (+19%), el arándano con US$ 448 millones (+41%), el mango con US$ 209 millones (+41%) y el banano orgánico con US$ 150 millones (+11%).

La exportación de cítricos también registró durante este periodo envíos por US$ 183 millones, así como las nueces de Brasil cuyos envíos alcanzaron los US$ 61 millones, la granada con US$ 67 millones, los higos con US$ 3.5 millones, las sandías con US$ 3.3 millones, las pecanas con US$ 3.2 millones y la granadilla con US$ 2.7 millones.

En el subsector hortalizas frescas, destacaron los envíos de espárragos por US$ 323 millones, seguido por las cebollas con US$ 59 millones, las arvejas con US$ 24 millones y los ajos frescos con US$ 10 millones, entre otros.

Mercados de destino

Estados Unidos fue el país que más agroexportaciones peruanas recibió con US$ 989 millones, seguido por Países Bajos con US$ 694 millones, Reino Unido con US$ 247 millones, España US$ 197 millones y China con US$ 94 millones.

Europa fue el continente que recibió más envíos de frutas y hortalizas frescas por US$ 1,265 millones (+24%), seguido por Norteamérica con US$ 1,236 millones (+10%), Asia con US$ 303 millones (+16%) y Sudamérica con US$ 88 millones (+47%).

Otros productos

Sobre la exportación de café, este producto registró envíos entre enero y noviembre 2018 por US$ 545 millones, mientras que el cacao exportó US$ 233 millones.

En cuanto al kión o jengibre, este registró envíos por US$ 36 millones.