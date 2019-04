Agroexportaciones lograrían ventas por US$ 180 millones en Asia Fruit Logística 2019

Las agroexportaciones peruanas continúan conquistando el mercado asiático. Por primera vez, la feria Asia Fruit Logística, la más importante en el mundo en comercio de frutas y hortalizas, eligió a un país como invitado de honor. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vásquez, anunció que Perú tendrá dicho reconocimiento durante la edición 2019 del evento, que se realizará en setiembre en Hong Kong.

Vásquez indicó que el evento supone una oportunidad importante para el desarrollo de las agroexportaciones en el mercado asiático. Precisó que Perú tendrá un pabellón de 240 metros cuadrados en el evento con una representación de 60 empresas expositoras. Además, se espera lograr los US$ 180 millones en acuerdos comerciales, superando así lo logrado en el 2018.

"Tengo el honor de anunciar al Perú como el primer socio de la Asia Fruit Logística 2019. Sin ninguna duda, esto se debe al esfuerzo de nuestros agroexportadores. La relevancia de Hong Kong para nosotros es evidente, tanto que desde el 2017 hemos abierto una oficina comercial que está apuntalando los esfuerzos de los exportadores peruanos para ingresar al Asia", indicó.

El ministro indicó que Perú solo provee el 1% de los US$ 58 mil millones de la demanda asiática por frutas y hortalizas. Destacó a las uvas como el principal producto de exportación al mercado asiático, pues alcanzó los US$ 180 millones durante el 2018. De igual forma las paltas, que alcanzaron los US$ 57 millones en las exportaciones a este mercado.

"En el 2018 participaron 50 empresas, representada por 150 empresarios que negociaron US$ 162 millones. Se lograron 1,000 citas de negocios. Que ahora seamos el país socio oficial del Asia Fruit Logística es un instrumento muy potente para poder introducir exitosamente nuevos productos en nuevos mercados", dijo el ministro Vásquez.