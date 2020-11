Las agroexportaciones registraron una tasa de crecimiento de 13% en setiembre al totalizar unos US$ 739 millones, informó este lunes el Ministerio de Agricultura (Minagri).

El resultado alcanzado en el noveno mes del año fue superior a los US$ 654 millones registrados durante setiembre del 2019.

El resultado se explicó por un crecimiento de las ventas de frutas y el café sin tostar. Este último se incrementó 6.8% en términos de valor respecto a similar mes del 2019 y viene registrando dos meses consecutivos de crecimiento positivo, según Minagri.

En el periodo enero-setiembre de este año, las exportaciones agrarias sumaron US$ 5,086 millones, cifra superior en 0.5% a lo observado en similar periodo de 2019.

En lo que va del año, las agroexportaciones de productos tradicionales representan el 8% del total exportado, mientras que las no tradicionales el 92%.

Las exportaciones agrarias tradicionales en los primeros nueve meses del 2020 alcanzaron los US$ 419 millones, mientras que las no tradicionales sumaron US$ 4,667 millones.

Por otro lado, durante el periodo enero-setiembre, las ventas de frutas peruanas a los mercados internacionales superaron los US$ 2,495 millones, un aumento de 12%, respecto a similar periodo del año pasado. Destacaron los envíos de palta(US$ 753 millones), uva (US$ 441 millones), arándanos (US$ 381 millones), mangos (US$ 224 millones) y cítricos (US$ 186 millones).

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas al mes de setiembre fueron Estados Unidos, Holanda, España, Inglaterra, Ecuador, China, Alemania, Chile, Colombia, Canadá.