Las exportaciones peruanas sumaron US$ 4,006 millones en mayo, es decir, el doble de lo registrado en similar periodo del 2020 (por una baja base estadística),y resultó 11.6% más que similar periodo del 2019 (nivel precovid-19).

Esta expansión corresponde a las mayores ventas de productos tradicionales (US$ 2,765 millones) y no tradicionales (US$ 1,241 millones). En el lado tradicional, los envíos mineros se destacaron con envíos por US$ 2,508 millones.

En tanto, el sector que se destacó en el lado no tradicional -de mayor valor agregado- es la agroexportación. En mayo, las exportaciones agropecuarias (no tradicional) sumaron US$ 535 millones, 29.1% por encima de similar periodo del año anterior, registrando su décimo mes consecutivo en terreno positivo. Hay que recordar que esta es una de las actividades menos golpeadas por la pandemia.

Si se compara con similar mes del 2019 -nivel prepandemia-, los envíos agropecuarios crecieron 26%.

“La exportación de productos agropecuarios, que representa el 17% de la exportación total, ha continuado creciendo en 2021, previéndose un nuevo récord al cierre”, dice el último reporte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Productos agrícolas

En lo que va del 2021, la agroexportación sumó US$ 2,756 millones, 21.1% más que en los primeros cinco meses del año pasado. La ministra del Mincetur, Claudia Cornejo, recordó en conferencia de la Presidencia del Consejo de Ministros que Perú es el primer exportador de espárragos, quinua, arándanos. Y tenemos importantes lugares a nivel global para productos como uva, jengibre, p alta, mango y palmito.

Entre enero y mayo, 5,811 empresas exportaron bienes, de las cuales, 1,884 fueron agroexportadoras.