De acuerdo con cifras de la Sunat, en el periodo enero-octubre de 2019, las exportaciones no tradicionales representaron un 29.7% de nuestros envíos al mundo y sumaron un total de US$ 11,177 millones, lo que significó un incremento del 3% con respecto al mismo periodo del año anterior, refiere el último semanario de Comex.

En este rubro destacaron las exportaciones del sector agropecuario que, en el periodo de análisis, concentraron un 43.8% del total y sumaron US$ 4,899 millones, es decir, un 5.3% más que en el mismo periodo de 2018. Así, con dicho resultado, se evidencia una desaceleración en el dinamismo de nuestras agroexportaciones no tradicionales al mundo, tomando en cuenta que el 2018, crecieron 17.4%. (Ver cuadro)

En lo que respecta a los destinos de nuestras agroexportaciones no tradicionales, en los primeros diez meses del año, se realizaron envíos a 138 países.

El principal fue Estados Unidos, que registró un incremento del 17.4%, al pasar de US$ 1,408 millones a US$ 1,653 millones para el mismo periodo de 2019, y concentró un 33.7% del total enviado al mundo.

A dicho mercado le siguió Países Bajos, con US$ 819 millones, un 16.7% del total y un 0.4% menos con respecto al periodo anterior. España (US$ 321 millones; 6.6%; -4.9%), Reino Unido (US$ 246 millones; 5%; -1.7%) y Ecuador (US$ 242 millones; 4.9%; +1.7%) completan el top 5.