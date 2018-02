Agrobanco: ICCGSA y las otras 32 grandes empresas deudoras bajo investigación

La presidenta del directorio de Agrobanco, Jane Montero Arana, dio a conocer la lista de las grandes empresas deudoras que están bajo investigación por los créditos otorgados, con préstamos por US$ 484 millones.

Precisó que la cartera de créditos no minorista supera los S/ 700 millones, pero la relación de empresas en la lista en investigación se deben a los créditos otorgado entre los años 2013 y 2016.

La lista era inicialmente 35 empresas, sin embargo Montero Arana dijo durante la Comisión de Fiscalización del Congreso, que dos empresas ya han cancelado sus deudas, estos son Maquiwood SAC , que tenía un préstamo por S/ 13 millones, y la empresa Green Vegetables & Florwers SAC, por S/ 7 millones.

Relación de los 35 clientes no minoristas - Agrobanco

1. Cultivos Ecológicos del Perú S.A.C. (S/ 61 millones)

2. Agroindustrias Terranova SAC ( S/ 4 millones)

3. Agrícola Yaurilla SA (S/59 millones)

4. Esfiel Top International Busness S.A. (S/20 millones)

5. Agrícola Santa Marcela S.A. (S/16 millones)

6. Fundo San Isidro SAC (S/ 15 millones)

7. Green Gold Foresty Perú SAC. ( S/ 6 millones)

8. Leocar EIRL ( S/ 5 millones)

9. Coop. Agr. Ser Fibra Peruanas Valle. (S/ 5 millones)

10. Fundo San Crispin SAC (S/ 5 millones)

11. Compañía Agrícola Jayanca SAC (S/ 5 millones)

12. Agrícola Sol de Villacuri (S/ 52 millones)

13. Ecological Corporation SAC (S/ 12 millones)

14. Hacienda La Herradura (S/ 10 millones)

15. AQP Olmos SAC (S/8 millones)

16. Flora Lima SAC (S/7 millones)

17. CWT Group Perú SAC (S/5 millones )

18. Agro Exportadora Villa Hermosa SAC (S/4 millones)

19. Agrícola Los Medanos SA (S/22 millones)

20. Agroindustrias Aurora SAC (S/8 millones)

21. Negociación Agrícola Yotita (S/7 millones)

22. Tripical Farm SAC (S/14 millones)

23. Frutos Tropicales del Norte (S/13 millones)

24. RVR Agro EIRL (S/39 millones)

25. Perú Grapes SAC (S/22 millones)

26. Agrícola Portillo (S/16 millones)

27. Agrofruit San Miguel SAC (S/5 millones)

28. Manutata SAC (S/3 millones)

29. Intipa Foods SAC (S/11 millones)

30. Agrpicola Ispana SAC (S/ 8 millones)

31. Oleaginosas del Perú SAC (S/ 7 millones)

32. ICCGSA Forestal SAC (S/ 6 millones)

33. Agrícola BGS SAC (S/ 3 millones)

Esta situación se dio, según explica Jane Montero debido a que se subió los límites que tenía Agrobanco para otorgar créditos, y que está siendo revertido, solo a la espera de la aprobación de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS).

"En setiembre se aprobó en el directorio de Agrobanco y luego en Fonafe, que es el accionista del banco y solo se espera que lo apruebe la SBS", comentó Montero.

Ante la deuda dijo que, la entidad financiera no tiene recursos para otorgar nuevos créditos a los pequeños productores agrícolas.