“Ya no tenemos dinero para otorgar nuevos créditos a los agricultores”, dijo Jane Montero, presidenta de Agrobanco a su salida de la Comisión de Fiscalización del Congreso, para seguidamente mencionar la urgencia de contar con S/ 450 millones, gran parte de ello para realizar provisiones y no nuevos préstamos.

Ahora, la Comisión de Fiscalización del Congreso, a cargo del congresista Rolando Reátegui, está iniciando la formación de una Comisión de Investigación sobre las operaciones fraudulentas en Agrobanco.

¿Qué pasó con la entidad financiera? , según un documento al que Gestión.pe tuvo acceso, entre los años 2013 y 2016 se realizaron casi 400 operaciones fraudulentas, comprendiendo a igual número de implicados, en los que están comprometidos ex directores, ex ejecutivos y ex colaboradores de la entidad financiera a quienes se inició acciones penales.

“Vamos a formar la, Comisión para realizar las investigaciones de los hechos denunciados y pediremos las facultades al Congreso”, dijo el congresista.

Aunque los principales implicados son los funcionarios de mandos medios en el banco, ¿Qué factores permitieron esto? Uno de los que resalta Jane Montero es la ampliación de los límites en los préstamos otorgados en el 2013, con la modificación a los estatutos.

Otro aspecto adicional, es que ese mismo año Agrobanco tenía alta liquidez, que los vio obligados a realizar préstamos; dicha liquidez se obtuvo por el financiamiento del Deustche Bank NY, Citibank NY, Bladex y CAF, en cuyos contratos se establecieron obligaciones de desempeño financiero que resultaba difícil de cumplir, como que la morosidad no supere la tasa del 8%.

En la presentación de la titular del MEF,Claudia Cooper , en la Comisión Agraria del Congreso, ella misma detalla que este era algo complicado de cumplir por las condiciones para Agrobanco.

Es decir, que si la morosidad superaba el 8% los acreedores podían exigir la devolución del financiamiento total.

Jane Montero detalla que en Agrobanco se encontró una tasa moratoria de 3% lo que era irreal, y el sinceramiento llevó a una tasa de 36%, que se ha reducido gradualmente a la fecha.

Otras operaciones irregulares

​Con el exceso de liquidez que tuvo Agrobanco en el 2013, se decidió comprar la deuda de siete empresas vinculadas al sector agrario, por una colocación de S/ 160 millones, que habían sido canalizadas con Cofide.

Entre las empresas están: Agrícola Sol de Villacuri, Agroindustrias Terranova SAC, Cultivos Ecológicos del Perú S.A.C., Flora Lima SAC, ICCGSA Forestal SAC, Perú Grapes SAC y Shared x Perú SAC.

De la misma manera, se abrieron oficinas en las que se realizó colocaciones de créditos a grandes empresas, que s uperaron los S/ 150 millones sin contar con documentos que sustente el análisis de los créditos.

Investigación

​En el documento al que se tuvo acceso, se revela que el Ejecutivo conocía del problema en Agrobanco y la necesidad de reorganizar, al menos desde abril del 2017, tras varios meses de evaluación, en el que se había evidenciado que los “créditos de Agrobanco no estaban transparentados”.

Se señala que, ante las evidencias se pidió la intervención de la Contraloría General de la República en enero de 2017 y en paralelo Fonafe inició la investigación, con el apoyo del estudio de abogados Lazo, De Romaña & CMB.

En los procesos de investigación, aunque no se revela los nombres, se indica que compromete al menos a 15 funcionario de la alta dirección de Agrobanco, incluidos ex directores y gerentes, además de otros funcionarios de menor rango.

En el informe entregado al MEF, se detalla que durante los años 2013 y 2016, Agrobanco tuvo cuatro visitas de la SBS, se sujetó a cuatro auditorías de E&Y y KPMG, además de contar con las clasificaciones de riesgo de Equilibrium, Apoyo & Asociados Internacionales, Standard & Poor y Fitch Ratings.