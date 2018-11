Agrobanco: Más de cuatro meses y MEF aún no envía propuesta que reformula Mi Agro, dice Bruce

Agrobanco sigue sin tener un futuro claro, con deudas por más de US$ 720 millones por las deudas de las grandes empresas y del sector cafetaleros, y es que, según el presidente de la Comisión Agraria del Congreso, Federico Pariona, el Ministerio de Economía sigue sosteniendo con aportes para las provisiones.

El congresista de Fuerza Popular dijo que si no se decide la reestructuración de Agrobanco está en riesgo de quiebra si es que no se decide su reestructuración.

“Parece que eso es lo que busca el Gobierno, ya que el partido de ‘Peruanos por el Kambio’ preside la Comisión de Economía y hasta el momento no han elaborado un dictamen. T odo hace suponer que buscan que Agrobanco quiebre ”, remarcó.

Por su parte indicó que ya tiene un dictamen aprobado por unanimidad y que busca separar la cartera pesada en otra entidad financiera y que Agrobanco continúe como ha estado.

“La Comisión de Economía es la comisión principal en este tema, así que vamos a pedir a la Junta de Portavoces que se pueda exonerar del trámite en dicha Comisión y que pase al pleno para el debate”, indicó.

Como se recuerda el MEF destinó más de S/ 80 millones en provisiones y mensualmente están realizando operaciones de cobranza para sostener las operaciones de Agrobanco, para que la SBS no entre al proceso de vigilancia e intervención. Los recursos que aporte el MEF no se pueden utilizar para préstamos dado que solo se emplean para el soporte de las deudas no pagadas.

Bruce y Mi Agro

El presidente de la Comisión de Economía, Carlos Bruce, dijo que, desde julio, fecha en la que se presentó el ministro de Economía, Carlos Oliva y el ministro de Agricultura, Gustavo Mostajo, no han recibido la propuesta que prometieron enviar.

“Hasta el momento, el acuerdo que se tiene es que Agrobanco debe continuar como sigue, y no como Mi Agro. Estamos esperando la propuesta del MEF”, expresó.

Indicó que, sin la propuesta del MEF no se puede llevar a un debate y en caso de hacerlo eso provocaría su archivamiento.

Pese a que el Ejecutivo mostró interés en resolver el tema, hasta el momento no se ha reformulado la iniciativa de Mi Agro que en la sesión conjunta entre las comisiones de Economía y Agraria se expuso.

Cabe recordar que dos fueron las principales controversias en la iniciativa de Mi Agro, es que debería contar con la supervisión de la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS), además que deberían explica en sistema de cobro de impuesto que tiene una empresa, ya que Mi Agro no era una entidad financiera, sino una empresa.