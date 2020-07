Las extensiones del limón Tahití para la exportación crecen de forma constante, sobre todo en el norte del país, por lo que dentro de cinco años este producto podría llegar a tener un papel realmente importante dentro de la canasta agroexportadora peruana, indicó el presidente de la Asociación de Productores de Cítricos del Perú (Procitrus), Luis Olivares.

“El limón Tahití es un cultivo que tiene bastante potencial para la exportación y por eso se están tomando acciones para impulsarlo, como capacitaciones a los agricultores. Este cultivo está focalizado especialmente en el norte del país, donde hay áreas más grandes”, indicó el dirigente gremial a Gestion.pe.

El limón Tahití (también conocido como Persa) es de color verde oscuro y generalmente redondeado en la base. A diferencia del limón sutil -que el Perú también exporta-, esta variedad no posee semillas.

Tanto su jugo como el polvo del limón Tahití desecado tienen una variedad de usos medicinales. Sirven para el tratamiento de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y antihelmínticas. También se destina a la elaboración de aceites esenciales.

De acuerdo con un reporte del Centro para la Promoción de Importaciones de Países en Desarrollo (CBI), de la Unión Europea, publicado en el 2019, el limón Tahití es una de las dos variedades de exportación más importantes a nivel mundial. Se ha hecho popular por su naturaleza sin semilla y domina el mercado europeo.

“Países Bajos es un típico punto de entrada para la gran Europa. La mayoría de sus importaciones comprende limones sin semilla Persas (Tahití), principalmente de Brasil y México. Nuevos proveedores de países en desarrollo están surgiendo, como Vietnam, Guatemala, Colombia y Perú. Por ejemplo, Vietnam incrementó sus exportaciones hacia Países Bajos de 651 toneladas en 2013 a 4,140 toneladas en 2017″, indicó el CBI en aquel reporte.

Entre las recomendaciones del CBI sobre características básicas que debe cumplir este fruto para ser aceptado en la Unión Europea destacan: estar libre de moretones, recortes, rastros de materias extrañas, signos de encogimiento y deshidratación. Además, debe poseer un grado de madurez adecuado y un contenido de jugo del 42%.

El ranking mundial de exportación de este fruto en el 2018 lo encabezaron España, Turquía y México con envíos por US$ 421 millones, US$ 354 millones y US$ 269 millones, respectivamente.

En tanto, el Perú, que aún no es un exportador notable de este fruto, exportó unas 9,000 toneladas de limón Tahití en el 2019, por el valor de US$ 9′206,000, cifra que representó un crecimiento de 55% en relación con el año previo (2018), de acuerdo con cifras del portal Agrodataperu.com.

Los principales destinos de las exportaciones peruanas de esta variedad de limón son Chile, Reino Unido y los Estados Unidos.

En el país, el cultivo de este fruto para la exportación empezó hace cinco años. Los principales departamentos productores de este limón son Piura, Tumbes, Lambayeque y San Martín, pero también se produce en el resto del país.

“Hay muchas extensiones nuevas y hay empresas que ya tienen como 300 hectáreas, sin embargo aún no se está exportando en grandes cantidades, pero los cultivos están creciendo de forma sostenida. Esperamos que sea un producto importante (en la canasta exportadora peruana) en un mínimo de cinco años.”, comentó a Gestion.pe.