La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) indicó que el nuevo texto sustitutorio que viene debatiendo en el Pleno del Congreso de una nueva ley agraria -presentado a las 11.30 de la noche del sábado- de ser aprobado “sin un análisis económico, social y técnico” generaría la pérdida de más de 200,000 puestos de trabajo, lo que va llevar a la pobreza a más de un millón de peruanos que laboran en el campo.

“Se perderían muchos puestos de trabajo por los tremendos sobrecostos que se han añadido que no obedecen a ningún estudio técnico. No se han convocado a los representantes legítimos de los trabajadores y no ha aquellos que podrían estar siendo usados por grupos políticos con otros intereses”, apuntó la directora de AGAP, Rosario Bazán

Anotó que “sí hay representantes legítimos de los trabajadores”, pero el problema radicaría a quienes se estarían escuchando.

“Los problemas de Ica y La Libertad si tienen asidero y los hemos visto en empresas informales y nosotros lo rechazamos. No obstante, se requiere hacer un mapeo de todas las empresas que estamos sacando al Perú de una manera honesta. Igualmente, hay empresas que no tienen sindicato, sino organizaciones sanas y buenas, que tampoco están siendo representadas”, acotó en diálogo con RPP Noticias.

Dijo también que es un gran problema la falta de representatividad en el agro. “Es como si dijéramos que los congresistas representan a todos los peruanos. No pues, sino no estaríamos como estamos. El problema es de aquellos agitadores violentos que están detrás de protestas para llevar al Perú al caos”.

“Reiteró deben estar en ese debate (por una nueva ley agraria) los representantes legítimos de los trabajadores; las empresas pequeñas, medianas y grandes que no fuimos citados para dar nuestras aportes. Nunca conversaron con nosotros. Cuando el congresista Oyola dice que la ley se hizo en consenso, esta mintiendo ya que nunca nos invitaron para participar en la mesa de trabajo. Incluso fui al parlamento para que nos escuchan, no lo hicieron. Al final los parlamentarios en vez de anteponer al país, azuzan a la población”, sentenció.

Añadió que están a favor de un incremento progresivo del IR hasta llegar a un 30% al 2028.

“En una coyuntura tan difícil lo que necesitamos es preservar empleos formales y dignos. Con esta inestabilidad, todas hemos paralizado las inversiones por este accionar irresponsable de este Congreso ”, puntualizó.