El bloqueo de la carretera no solo impide el pase de los trabajadores, sino el pase de los ciudadanos, impidiendo la comercialización de productos de agroexportación, que hoy ya empieza a ser liberado.

“Algunas empresas no han trabajado, sobre todo en las zonas más complicadas, cuidando la integridad de las personas”, menciona Gabriel Amaro, director ejecutivo de Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú (AGAP).

Actualmente se encuentra en plena campaña de cosecha de arándanos, mangos, uvas, espárragos en la zona sur y norte del país, estos serían los más afectados.

“Hay frutas que tienen que cosecharse, procesarse y enviarse. Si hay una toma de carretera, no se puede enviar; y si no entra el trabajador, no se puede hacer esas operaciones”, expresó.

Hizo un llamado a las autoridades para que protejan a las personas que puedan trabajar, la libertad de tránsito, así como a los bienes públicos y privados.

“La situación es esa. Si no trabajamos, se perjudican las empresas, sí, pero también los trabajadores. No queremos eso. Es un mes sumamente delicado, ha habido varios días de paralizaciones y las personas quieren trabajar. Estamos muy preocupados por trabajadores y la propiedad”, mencionó en medio de las protestas.

A primeras horas de la mañana la Policía Nacional del Perú se trasladó a la zona de Ica para desbloquear la carretera.

Gabriel Amaro comentó que hay zonas, tanto en el norte y en el sur, donde el conflicto no ha permitido que no vayan trabajadores, y no han laborado.

Arándanos y otros cultivos

Todos los cultivos se afectan y los volúmenes son importantes, Perú es el primer exportador mundial, igual está siendo afectado. Y, no solo te afectas en poder sacar la producción, sino porque desatiendes mercados.

“Hay otro tema importante, tomemos el espárrago. El cultivo viene de Ancash, Arequipa, La Libertad, Lambayeque, Lima. Son 2,021 unidades productivas certificadas, de las cuales las que tienen menos de 5 hectáreas son 1,518; hasta 10 hectáreas, son 1,740 unidades. Es decir, son pequeños agricultores. Entonces, cuando sacas una ley en contra de la agroexportación, afectas toda la cadena”, detalla.

Ley agraria reemplazando al Estado

El representante de AGAP detalla que han hecho propuestas, pero también han elevado su voz cuando hay artículos de la nueva ley agraria en debate están mal y afectan al sector.

“Por ejemplo, las empresas no tienen por qué cargarse la responsabilidad del Estado, hacer cunas es un tema del Estado. Pero las empresas lo que sí pueden hacer es participar de Obras por Impuesto para construir la cuna, pero su operación y mantenimiento corresponde al Estado, municipalidades, ministerios”, expresó.

Otro aspecto que detalla, es que también quieren obligar a dar transporte, “pero en ningún otro sector lo obligan”.

De hecho, en varias empresas lo dan, pero no te lo pueden obligar por ley.

“Dicen que hagamos postas médicas dentro de los fundos, pero esa no es nuestra función. Nosotros podríamos hacer postas médicas por OxI, pero no podemos hacernos de esa función pública”, dijo

Hay muchos pedidos de todo tipo, y cuál es el ordenamiento que existe hoy en el Perú.

Remuneración agraria

Hay una remuneración mínima vital para todos y cada empresa en función de sus posibilidades tiene una franja salarial.

“Cada empresa define sus escalas salariales, dependiendo cómo será la RMV”, mencionó.

En este caso, el Ministerio de Trabajo y la premier han dicho que no se puede aumentar el RMV sectorial. “Podemos mejorar la ley, sí, para la protección de derechos laborales. Esa es la base. Todos tenemos que estas conscientes de eso. Si uno quiere subir la RMV, tiene que ser de manera tripartita”.

De la misma manera, si algunos trabajadores tenían un problema con alguna empresa, tenían que establecer el diálogo con esa empresa y ponerse de acuerdo, porque no podemos establecer un mínimo por sector.

“Nosotros vamos a llevar algunas propuestas mañana. Sin los trabajadores no podríamos desarrollar el sector. Las empresas otorgan bono de productividad, lo hacen. Pero no nos pueden obligar por ley”, remarcó.