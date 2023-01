La agroexportación pierde más de US$ 150 millones por las dos protestas y bloqueos de carreteras en enero de este año, indicó la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP).

“Eso se da por las dos paralizaciones de inicio de enero y lo que van en los últimos días. Se ha bloqueado zonas como Chao (Virú, La Libertad), cuatro puntos en Ica, desde Pisco hasta Santiago, también en La Joya (Arequipa) y otros lugares en Junín”, señaló Gabriel Amaro, directivo ejecutivo de AGAP, en RPP.

Añadió que cuando se bloquea una zona como Ica, se impide el paso para la agroexportación de toda la zona sur del país.

“Bloqueando carreteras no solamente provocan muertes de ciudadanos peruanos porque no pueden transitar a hospitales, pero también está el perjuicio económico que están haciendo sobre la producción peruana que demora un año en producir”, dijo.

Empleos perdidos

Amaro detalló que el sector agrario, que cuenta con más de 4 millones de trabajadores, es uno de los más afectados por estas protestas a nivel nacional.

“ Solo en Ica se han perjudicado entre 70,000 a 80,000 trabajadores formales y 180,000 indirectos que ese día no trabajan ”, refirió.

También mencionó que ayer (jueves) varias familias de los trabajadores agrarios estuvieron protestando en la plaza de Ica porque no podían trabajar. “Para ellos, un día que no trabajan no tienen ingresos para sus hogares”, puntualizó.