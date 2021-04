El ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló en conferencia de prensa que la recuperación de la economía viene bien, sin embargo hay factores de riesgo para el país: la pandemia del covid-19 y las leyes del Congreso.

“ Las leyes que se han dado en el último año y medio han sido malísimas, no para el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), sino para la población . Leyes aparentemente bien intencionadas, pero son gravísimas y el siguiente Gobierno va a sufrir las consecuencias de estas leyes mal diseñadas y publicadas por insistencia. En la medida de las posibilidades desde el MEF hemos observado varias leyes, nos hemos ido al Tribunal Constitucional (TC), hemos ganado varias batallas. Nos vamos al TC por los topes de las tasas de interés, por el CAS, por Fonavi, y por leyes de este tipo que sigan viniendo”, remarcó.

El titular de Economía, por ejemplo, señaló que aún no han revisado la última versión del Congreso sobre el retiro de AFP, pero que de manera general, la propuesta tiene un problema constitucional por eso el MEF sugerirá al Ejecutivo que pueda enviarse esta norma al TC.

“Hay un artículo de la Constitución que dice claramente que los fondos de pensiones no se pueden tocar para otro propósito que no sea pensiones, sean fondos privados o públicos. Y por qué quisiéramos hacer eso, porque no queremos en algún momento que estos fondos de pensiones lleguen a cero. En este momento ya hay un alto porcentaje de la población que está en las AFP y sus cuentas están en cero, no tiene ni un sol para su jubilación. Además, la ley inicial -no he visto esta otra- no tenía un propósito de ayuda a los vulnerables, porque decía que todo el que quiera saque sus fondos”, remarcó Mendoza.

De hecho, el ministro sugirió al próximo Congreso que se establezca una unidad permanente, al margen de quién es congresista, que asesore, informe, eduque a los parlamentarios para evitar este tipo de leyes.

-La pandemia-

Sobre la pandemia, que es otro riesgo para la economía, refirió que el proceso de la vacunación está dando algunas esperanzas. Por ejemplo, recordó que la mortandad de los adultos mayores -mayores de 80 años- y el personal de salud, ambos grupos ya fueron inoculados, está reduciéndose.

“Este Gobierno ya tiene asegurado poco más de 10 millones de dosis para vacunar por lo menos a los peruanos mayores de 60 años. Un vacunado es uno menos que va al hospital, uno menos que va a una cama, uno menos que contagiarse”, anotó.

-Los retos-

Mendoza mencionó que la macroeconomía peruana ha sido sobresaliente, pero remarcó que es conocido que es insuficiente. “Hay una tarea enorme por hacer, tareas de educación, salud, inclusión financiera, tareas que la administración que viene deberá hacer”, destacó.