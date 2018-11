AFP: Pensionistas con 20 años de aporte a más alcanzaron tasa de reemplazo de hasta 72%

El informe de la Asociación de AFP ( AAFP ), "Pensiones del SPP a los 25 años de su creación", muestra que la tasa de reemplazo en las AFP alcanza el 72% para aquellos pensionistas que alcanzaron más de 240 meses de aportes efectivos desde que se crearon las administradoras de fondos.

Mientras que, para los jubilados que aportaron menos de 60 meses cuentan con una tasa de reemplazo neta de 32.51%.

Giovanna Prialé , presidenta de la AAFP, explicó que el grupo de pensionistas al que se ha tomado en cuenta para el estudio tiene como máximo 22 años y medio de aporte efectivo. "No se trata de una generación que haya apprtado toda su vida laboral al SPP (40 años). De ser así, la pensión equivalente podría ser mayor al promedio de sus últimos 10 años de ingresos", comentó.

Rentabilidad

Asimismo, resaltó que la rentabilidad es más del 50% del fondo de los afiliados, con la que se cotizó la pensión para todos los casos de estudio. "52% para aquellos fondos que añcanzarían una pensión de 415 soles, y de 62% para aquellos que podrían obtener pensiones mayores a los cinco mil soles", señala el informe que se presentó en la UP.



(Fuente: AAFP) (Fuente: AAFP)

Determinantes de una pensión

En otro momento, Prialé dijo que los componentes más importantes para alcanzar mejores pensiones en el SPP no la densidad de cotización y la rentabilidad. "Estos dos componentes han permitido que la pensión promedio ascienda a los 1,717 soles; mientras que en el percentil 75 un promedio de 2,464 soles y en el percentil 99 una pensión de 8,488 soles", subrayó.

Agregó además que si se aplicara dos años de la edad de jubilación se incrementaría el valor del fondo en 28%. Y que, si el bono hubiese empezado a capitalizarse desde la afiliación, el valor del mismo se hubiese incrementado 453%; lo que equivale a un aumento de 63% en la cuenta individual final.

Jubilados sin pensión

Para efectos del análisis realizado se ha determinado establecer dos grupos de análisis: pensionistas y jubilados no pensionistas.

La presidenta del gremio de las AFP detalló que la principal diferencia entre ambos grupos es que el primero alcanza una pensión de jubilación mayor o igual a los 415 soles; mientras que el segundo posee un fondo en su AFP que no le permite alcanzar los 415 soles. Lo cual, según la interpretación a los conceptos establecidos por la OIT, OCDE y otros, no sería considerada como una pensión.

En los jubilados no pensionistas (10,785 casos) el ingreso promedio mensual es de 230 soles (donde el 6% percibe montos menores a 100 soles); con una edad de afiliación de 49 años y un promedio de siete años de aporte efectivo.

"Estos bajos niveles se explican por la alta informalidad en el mercado laboral, por el robo que le han hecho al trabajador al descontarle su aporte y no depositarlo en su encuenta, el caso particular de los trabajadores estatales cuya remuneración no tiene carácter pensionable y la inexistencia de una pensión mínima", comentó Prialé.

En el caso del bono de reconocimiento si se habría empezado a capitalizarse desde la afiliación de estos trabajadores, este habría aumentado en promedio 430%, incrementando así el fondo del afiliado en 102%. De haberse hecho efectiva esta medida el 70% de los jubilados sin pensióm habría pasado a ser pensionista, ya que el valor de su pensión habría sobrepasado los 415 soles.

(Fuente: AAFP) (Fuente: AAFP)

Dato

​La fecha de corte del estudio es a marzo del 2016, fecha anterior a la entrada wn vigencia del 95.5%. Desde ese momento, el 1% de personas que decide jubilarse optan por una pensión.