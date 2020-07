Desde el inicio de la pandemia el sistema de pensiones público y privado se ha encontrado en el ojo de la tormenta. Han surgido diversidad de propuestas que prometen resolver la problemática de los afiliados, sin embargo, se tratan de soluciones de corto plazo o, en el peor de los casos, de ninguna solución. En ese contexto, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República trabaja en una nueva iniciativa. Esta vez vinculada a la rentabilidad de los fondos.

Según el predictamen que trabaja dicho grupo parlamentario, se busca que las rentabilidades anuales de los fondos del sistema privado de pensiones superen la ratio anual de inflación. En caso no sea así, las AFP deberán reembolsar un 50% de la comisión cobrada a los afiliados. Aunque la iniciativa aparenta ser sensata y justa, el resultado podría terminar siendo perjudicial para los afiliados.

Para conversar sobre el tema, Gestión.pe conversó con Diego Marrero, gerente de inversiones de AFP Habitat, quien manifestó su opinión y lo que esta propuesta podría significar para las AFP en caso de aprobarse. En un inicio, Marrero manifestó estar de acuerdo en que el cobro de las comisiones también esté sujeto al rendimiento de los fondos. Sin embargo, consideró que esta no es la mejor forma.

“Esta propuesta podría ser positiva en la medida de que sea opcional y se creara un fondo adicional para los afiliados que deseen este tipo de modalidad. Sin embargo, lo que es negativo es hacerlo obligatorio para todos los fondos ya existentes. Lo que va a terminar pasando es que, con este esquema, al no haber comisiones, el riesgo que asumen las AFP para obtener rentabilidad del fondo va a tener que bajar, y al bajar el riesgo, el portafolio va a tener un retorno menos esperado”, señala Marrero.

El gerente de AFP Habitat señala que el proyecto de ley parte de un error de percepción: que las AFP no rentabilizan el dinero. Marrero desmiente dicha percepción y explica que la rentabilidad de los fondos de los afiliados ha sido de 11% al año durante los últimos 25 años. Además, indica que solo se registraron cinco años en los que hubo desvalorizaciones y que las mismas fueron recuperadas rápidamente.

“Los portafolios de las AFP están construido en un horizonte de largo plazo y deben tomar riesgo porque a mayor riesgo, mayor retorno esperado. Si restringes el riesgo, vas a restringir el retorno esperado. No es recomendable exigir que devuelva la comisión porque son portafolios y el retorno promedio de los fondos en 25 años ha sido más de 11% anual. Para obtener ese retorno alto, el portafolio tiene que tomar riesgo. Se está tratando de crear soluciones para un problema que no existe. Es un mito decir que los retorno de las AFP son bajos”, señala Marrero.

Por ello, el gerente de inversiones de AFP Habitat indica que, si esta norma se aplicara de manera obligatoria a todos los fondos, se reduciría el riesgo lo que significaría tasas de rentabilidad más bajas, y por lo tanto fondos de pensiones que se rentabilizarían menos de lo esperado en el tiempo. Con ello, las pensiones para los futuros jubilados podrían terminar siendo más bajas de lo esperado, por lo que un proyecto como el que plantea el Congreso sería perjudicial para quienes hoy aportan a la AFP.

“Si reduces el riesgo, reduces el retorno esperado. Si buscas que el retorno sea superior a la inflación, que es 2% o 3%, vas a reducir la expectativa de retorno de 11% a 2% o 3%. El retorno va a ser mucho menor, y la diferencia con ese retorno sobre la pensión es brutal. Vas a generar pensiones más bajas. Se busca corregir un problema que no existe creando una solución que va a generar más problemas en el futuro”, indica Marrero.

Para tener una idea de lo conservador que tendría que ser un fondo con las características planteadas por el Congreso, Marrero señala que podría asemejarse a las rentabilidades del fondo 0, el cual nunca ha perdido dinero, pero debido a que se trata un fondo diseñado para personas próximas a jubilarse.

“Se ha propuesto una comisión por desempeño, la cual está en la mesa y en discusión. El esquema tiene que permitir que se cubran los costos fijos de operación y luego de ello que la comisión se active el excedente sobre el retorno. No se puede poner a rajatabla una devolución de la comisión porque eso haría que las AFP no puedan sostener sus operaciones al no lograr el objetivo. No se puede pensar en el corto plazo. El horizonte de inversión del fondo 3 es de 25 años. Puede haber años en los que se generen desvalorizaciones y con este proyecto se les va a quitar la posibilidad de asumir riesgo. El único que se va a perjudicar es el afiliado”, indica Marrero.