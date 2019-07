Comisión 0% sobre el sueldo entró al mercado de AFP: ¿Qué sucedió en el primer mes?

Desde el 1 de junio pasado AFP Integra inició sus operaciones como ganador de la cuarta licitación de nuevos afiliados. Así, con una comisión mixta que ofrece un descuento de 0% sobre el sueldo (flujo) y de 0,82% sobre el fondo (saldo), AFP Integra puso en vigencia la tarifa de comisiones más competitiva que ha ofrecido el sistema privado de pensiones desde que su instauró.

Pero ¿Cómo se movió el mercado en el primer mes que entró en vigencia la comisión de 0% sobre el saldo? Según cifras publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al 30 de junio, AFP Integra logró una ganancia neta de 1,620 afiliados a su favor.

Sin embargo, a pesar de la nueva comisión, Prima AFP logró una ganancia neta de 3,459 afiliados a su favor, casi el doble de AFP Integra. Por su parte, Profuturo AFP tuvo una pérdida neta de 384 afiliados. AFP Habitat fue la que más afiliados perdió tras registrar una salida neta de 4,695 afiliados.

Vale aclarar que los traspasos de una AFP a otra tardan en promedio dos meses, por lo cual, quienes materializaron sus traspasos en junio iniciaron sus solicitudes en abril. Se esperaría que, con la entrada en vigencia del nuevo esquema de comisión, se realicen más traspasos en los próximos meses.



AFP Integra y sus nuevos afiliados

Punto aparte merecen los nuevos afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) -quienes se trasladan de la ONP o quienes ingresan al mercado laboral-. Así, eliminado en la práctica el cobro de comisiones sobre el sueldo, AFP Integra logró hacerse con 28,617 nuevos afiliados en su primer mes como ganador de la licitación.

Jorge Ramos, Presidente Ejecutivo de Sura Perú y director de AFP Integra, señaló a Gestión.pe que se trata de un récord nunca antes visto en el primer mes de una empresa ganadora de la licitación.

"Ha sido muy positivo. Hemos tenido un primer mes de afiliación que lo hemos comparado con los primeros meses de afiliación de quienes ganaron las licitaciones anteriores y nos ha ido bastante mejor. En el primer mes hemos afiliado como 28 mil (nuevos afiliados) y en ninguna licitación anterior se había afiliado más", dijo Ramos a Gestión.pe.

Según estadística de la SBS, en junio del 2013, AFP Habitat logró afiliar a poco más de 4,000 personas. En junio de 2015, AFP Hábitat hizo lo propio con 21,720 nuevos afiliados, mientras que en junio del 2017, Prima AFP se hizo con 24,447 afiliados. Estos tres casos, por debajo de los 28,617 logrados por AFP Integra.

Así, AFP Integra espera superar los 400 mil nuevos afiliados en sus primeros 12 meses (a mayo del 2020) y cerrar los dos años de licitación con 800 mil nuevos afiliados. Ramos señaló que el cobro de 0% sobre el sueldo se ha convertido en un atractivo para los afiliados, lo cual ha generado que estos recurran a AFP Integra por iniciativa propia.

"Ha habido una buena recepción. El cambio de AFP tradicionalmente es inducido por un vendedor y lo que estamos viendo es un flujo creciente por iniciativa propia que entran al sistema y empiezan a cambiarse. El descuento sobre el sueldo es 0% y la comisión es mucho más baja", dijo Ramos tras la presentación del Acuerdo de Lima por parte de la Federación Iternacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP).

Mayor independencia a la SBS

Sobre el sistema de cobro de comisiones, Ramos señaló que desde AFP Integra existe intención de realizar el cobro del concepto de acuerdo a la rentabilidad anual de los fondos de pensiones. Sin embargo, cuestionó que para esto deba hacerse una modificación a la ley. Consideró necesario que SBS tenga posibilidad de autorizar la modalidad en que las AFP cobran las comisiones.

"Nuestra postura es que la SBS debería ser la autoridad que decida si una comisión se aprueba o no. (...)Nosotros pensamos que deberíamos poner una comisión vinculada al performance o rentabilidad. Sabemos que eso le gusta a gran parte de los usuarios. Lo deberíamos presentar y si les parece bien, nos autorizan. Si a otra AFP ese sistema no le parece el ideal, deberían presentar el suyo. Pero si cada vez que vamos a proponer algo tenemos que ir al Congreso, no avanzamos", indicó.