AFP Habitat: “No creo que este año volvamos a tener dos dígitos en rentabilidad”

La rentabilidad de las AFP ha venido cayendo en los últimos meses. A diferencia de años pasados, esta ha caído, en algunos fondos, por debajo de los dos dígitos.

Pese a que la economía peruana y global viene en ligera recuperación, los resultados no repercuten en las aseguradoras. Para Mariano Álvarez, gerente general de AFP Habitat (cuya cartera supera los S/ 6,475 millones y comprende el 16.3% del Sistema Privado de Pensiones), esto se debe a factores externos.

La rentabilidad ha venido cayendo en los últimos meses, ¿a qué se debe?

En general lo que pasa en los mercados es que hay demasiada volatilidad por los eventos políticos. Si miras los fundamentos de las economías, este año, por segunda vez en 10 años, todas las economías desarrolladas van a crecer a la vez. Esto ocurrió primero en 2017 después de 10 años.

Además, nuestro país va a crecer más que el año pasado pese a que los economistas no se ponen de acuerdo en la cifra. Los fundamentos son buenos. A la larga, se refleja en buenos rendimientos para compañías y buenos resultados para inversiones.

¿Entonces?

Eventos políticos. Generan volatilidad en los mercados internacionales. Uno de los últimos fue el de Italia, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, entre otros. Hay muchos eventos que han venido generando volatilidad pero estamos tranquilos porque los fundamentos son buenos.

¿Cuándo se espera que se revierta esta situación?

En la medida que vuelva la calma política.

¿En cuánto cerraría la rentabilidad de los fondos hacia fin de año?

No creo que volvamos a tener dos dígitos como el año pasado y el anterior a este. Pero sí será mejor a lo que ha venido ocurriendo estos meses.

¿Definitivamente no se superaría los dos dígitos en los fondos?

No lo creo, muy difícil. Ha habido demasiada volatilidad política negativa. Debería calmarse, pero no creo que pase los dos dígitos. Ojalá me equivoque.

En el tema de aportes voluntarios, hay opinión favorable en el Congreso para que no tengan que pasar 5 años obligatorios, ¿cómo ve el tema?

Todo lo que facilite el ahorro voluntario es bueno. Estaría flexibilizando los ahorros voluntarios. Si ves los datos, este tipo de ahorros creció el año pasado, en nuestro caso, más de 700%. Eso claramente ha sido ayudado por los rendimientos pero también por la norma de la SBS que flexibilizaba el retiro de los ahorros voluntarios. Cualquier medida que flexibilice las condiciones van a ser buenas.

En cuanto a los traspasos de fondos de AFP, ustedes han recibido más de S/ 900 millones en 2017 y en los 4 primeros meses de 2018 han recibido más de S/ 400 millones, ¿cómo ve el panorama hacia el futuro?

Va súper bien. El año pasado, trajimos S/ 963 millones de fondos traspasados. Si tomo la foto en los últimos 12 meses, hemos traído más de S/ 1,200 millones. El ritmo viene creciendo por lo que hacia fines de este año el monto será superior al anterior. En los primeros 4 meses del 2018 ya tenemos más de la mitad que el año pasado. Esperamos que se mantenga.