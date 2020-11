El Fondo 3 de las AFP, que tiene un mayor nivel de riesgo en sus inversiones, ya está cerca de recuperar el 100% de la caída por el impacto del COVID-19.

Cabe recordar que tras ‘tocar piso’ en abril, los fondos iniciaron una recuperación y esta tendencia aún se mantiene a la fecha.

Así, según un reporte elaborado por Macroconsult con datos al cierre de octubre, los fondos 1 y 2 ya recuperaron el 100% de la caída sufrida. Están en un nivel de 103% y 104% respectivamente (ver cuadro).

Mientras que el fondo 3 ya recuperó el 82% de la caída. “Este fondo aún no alcanza la recuperación total pues es el que tuvo la caída más severa, por ello le toma más tiempo en recuperarse”, señaló Diego Rosales, economista de Macroconsult.

Al revisar a detalle el fondo 3 por cada AFP, se observa que en el caso de Habitat la recuperación ya está al 99% (ver cuadro) .

Rosales indica que ello se debería a que Habitat, al ser una AFP con pocos años en el mercado peruano, tiene un menor volumen de fondos, lo cual le permite ser más flexible en sus inversiones ante coyunturas de riesgo.

Perspectivas

Rosales sostiene que no se puede estimar si este año la recuperación del fondo 3 llegará al 100%, pues existe un riesgo que acecha a los mercados: las medidas restrictivas adicionales que puedan tomar los países para afrontar una segunda ola del COVID-19.

“Hay mucha incertidumbre por las medidas sanitarias adicionales que se puedan tomar en Estados Unidos, Europa y Asia, pues ello puede tener un impacto en el desempeño de la renta variable a nivel internacional, al quitar el pie del acelerador de las economía para detener el avance de los contagios”, refirió el analista.

Otro factor a tener en cuenta son los resultados de las elecciones en EEUU. Rosales prevé que un triunfo de Joe Biden será bien visto por los mercados, pues se espera que, a diferencia de Donald Trump, impulse el mercado internacional y baje la confrontación con China.

Retiro de AFP

Hace unos días el Congreso aprobó un segundo retiro de fondos de las AFP, por hasta por 4 UIT (en abril se dispuso un primer retiro de hasta el 25% de los fondos, con un tope de hasta 3 UIT).

Si bien aún se espera la decisión que tomará el Ejecutivo, sobre si observará o no este proyecto, lo más probable es que en cualquier escenario se permitirá el retiro de algún monto adicional de fondos de las AFP.

Al respecto, Rosales refiere que el retiro masivo de fondos obligará a las AFP a vender activos para conseguir liquidez, lo cual siempre genera riesgos de pérdida de rentabilidad.

“Salvo que, tal como ocurrió para el primer retiro, el BCR vuelva a intervenir con un mecanismo que reduzca esta posibilidad de pérdida de rentabilidad, para no afectar a los afiliados que no requieran o no puedan retirar sus fondos”, anotó.