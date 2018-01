AFP: ¿Cuántos flujos salieron tras el retiro del 95.5% y el 25% de los fondos de pensiones?

En una conferencia de prensa de hoy jueves, las cuatro AFP dieron a conocer el monto aproximado que los afiliados retiraron por los conceptos del 95.5% de fondos acumulados o del 25% para la cuota inicial de un departamento o su amortización.

Si bien al inicio los flujos de salida fueron pronunciadas, el retiro de estos montos no ha impactado en la rentabilidad de los fondos, señaló Gino Bettochi, gerente de inversiones de Profuturo AFP.

Entre ambos retiros, los afiliados acumularon salidas del orden de entre US$ 3,500 millones a US$ 3,800 millones, estimó Bettochi.



Esto representó entre un 5% a 7% de los fondos administrados por las AFP.

El retiro del 95.5% de fondos de pensión se aplica a afiliados mayores de 65 años desde mayo del 2016, mientras que el retiro del 25% de los fondos se aplica desde agosto del 2016, para afiliados jóvenes que quieran cubrir la cuota inicial de su primera vivienda o el prepago de un crédito hipotecario.

“No es una percepción, son los números los que hablan, porque no ha habido mayor impacto por ese lado”, dijo Gino Bettochi.



“El segundo, si bien hubo el flujo inicial moderado, el mismo se ha ido moderando, a lo largo de los meses, de tal manera que el flujo que sale es bien parejo y es bajo. No hemos tenido ningún tipo de problema para generar esa liquidez. De hecho ya no es un tema que genere alguna preocupación. Eso está siendo manejado”, aclaró el gerente de Profuturo AFP.