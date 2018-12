AFP dejan de invertir en infraestructura pues proyectos no están blindados contra la corrupción

Las AFP no están invirtiendo en proyectos de infraestructura, reconoció la presidenta del gremio de administradoras de pensiones.

“Urge tener el tema de pensiones como una prioridad para el 2019. Las pensiones son importantes porque le van a generar al Estado un colchón para invertir en infraestructura; no invertimos en infraestructura porque no tenemos proyectos en los cuales haya blindaje absoluto contra la corrupción”, afirmó Giovanna Prialé.

A la fecha, el Sistema Privado de Pensiones administra un total de S/ 153,505 millones, de los que solo S/ 12,313 millones están invertidos en proyectos de infraestructura, según datos de la SBS.

La ejecutiva consideró interesante el proyecto de normativa publicado por la SBS, que propone descuentos en las comisiones para afiliados, a condición de que estos se mantengan en la AFP por determinado periodo.

Empero, enfatizó que se requiere una política de cobertura universal de pensiones.

“Todos deberíamos estar defendiendo que la población tenga acceso a una cobertura pensionaria”, recalcó.

Asimismo, mostró preocupación por la situación actual del Sistema Nacional de Pensiones.

“Estoy indignada porque no veo que la ONP esté resolviendo el problema de la gente que no tiene 20 años de aporte; no les van a dar ni un sol (de pensión)”, declaró.

Nueva AFP

​Durante la CADE, la SBS anunció la posibilidad del ingreso de una nueva AFP al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Al respecto, Prialé afirmó que si bien es deseable que haya nuevos jugadores en el sistema de pensiones, la prioridad es que ese mercado crezca con la generación de empleo adecuado.

“Habría que ver cómo va a entrar esa nueva AFP. Lo que ha dicho la superintendente (de la SBS) es que espera que ingrese la AFP para que el país tenga estabilidad jurídica y se respeten las reglas del juego. Y la regla del juego es que el inversionista venga bajo las condiciones actuales”, manifestó.

Además, resaltó la necesidad de aumentar la densidad (frecuencia) de aportes, para evitar que los afiliados de AFP acumulen solo un monto reducido en su fondo de pensiones.