AFP: Afiliados retiran S/ 34,534 en promedio para vivienda

A mediados de junio del 2016, el Congreso aprobó por unanimidad que los afiliados a cualquier AFP , sin discriminación etaria, podrán retirar el 25% de sus fondos acumulados para la compra de un primer inmueble, ya sea vivienda o terreno, o amortiguar un crédito hipotecario .

Cerca de un año y medio después, según la SBS , decenas de miles de afiliados ejecutaron esta disposición.

Así, para fines de diciembre del 2017, el monto total retirado fue de S/ 1,970,128,596.29 hecho por 57,048 afiliados.

El retiro del 25% de los fondos en las AFP se puede dar para dos casos. Para la amortización del crédito hipotecario y para la cuota inicial de una primera vivienda .

En el primer caso, 49,640 (87%) afiliados tomaron esta decisión y retiraron S/ 1,763,498,965.90 (89.5%). Para la primera cuota, 7,408 (13%) retiraron sus fondos por un total de S/ 206,629,630.39 (10.5%).

Cabe recordar que para que el afiliado pueda hacer el retiro del 25% para amortiguar el crédito hipotecario o para la compra de un primer inmueble debe contar con los siguientes requisitos:

a) No ser ni haber sido propietario de un inmueble adquirido a título personal.

b) No ser ni haber sido propietario de un inmueble bajo un régimen de sociedad de gananciales.

c) No ser ni haber sido copropietario, en cincuenta por ciento (50%) o un porcentaje mayor, de un inmueble inscrito o inscribible en el Registro de Predios de la SUNARP.

d) No ser ni haber sido titular, de modo individual o bajo un régimen de sociedad de gananciales, de un crédito hipotecario, o tener la condición de co-deudor sobre la base del porcentaje que refiere el inciso c), salvo que se trate de otro crédito hipotecario para el mismo inmueble.

e) No se encuentre inscrito en el registro de personas que utilizaron el 25% del fondo, salvo que se haya hecho uso del beneficio de disposición del 25% del fondo de pensiones para un primer inmueble de manera parcial.

Además, en el caso de la amortización, la fecha en que se verificará que no se es propietario es la fecha de otorgamiento del crédito hipotecario que se quiere amortizar.

Hasta fines del año pasado, 6,604,841 es el número de afiliados activos según la SBS a diciembre del 2017.