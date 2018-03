AFP: 16 regiones no han pagado cuotas de fraccionamiento de aportes de profesores y administrativos

De acuerdo con la Asociación de AFP 16 regiones no pagaron sus dos cuotas de fraccionamiento de aportes atrasados a las AFP de profesores y administrativos.

Las Unidades Ejecutoras de Educación del Gobierno Regional de Madre de Dios no han cancelado ninguna de sus dos primeras cuotas, mientras que las de Amazonas, Huánuco, Junín, La Libertad, Tumbes y Ucayali pagaron menos del 5%.

La AAFP expresó que con esta nueva omisión, las autoridades de dichas regiones volvieron a perjudicar a sus 150,499 trabajadores de Educación, la mayoría de ellos profesores de colegios estatales, a quienes se les descontaron de sus sueldos los aportes al sistema privado de pensiones y que tenían la esperanza de recuperar para su fondo de jubilación con el Régimen de Reprogramación de Aportes al Fondo de Pensiones (REPRO – AFP) aprobado por el Gobierno en diciembre del 2016.

Sin embargo, esos gobiernos regionales no son los únicos deudores que, además de no pagar en el momento que descontaron a sus profesores y personal administrativo, tampoco han honrado su palabra de pagar las dos primeras cuotas de las hasta 120 cuotas comprometidas. Por ejemplo, los gobiernos regionales de Apurímac no ha cancelado el 89% del monto de sus dos cuotas, Ayacucho el 85.6%, Cusco el 85.2%, Áncash el 83% y Tacna y Huancavelica adeudan la mitad del pago de sus obligaciones.

Aunque en un menor porcentaje de incumplimiento, las autoridades regionales de Puno han dejado de pagar el 25%, la región Loreto el 1.3% y San Martín el 0.1%.

Quienes sí cumplieron con pagar el 100% de sus dos primeras cuotas son las Unidades Ejecutoras de Educación de los gobiernos de Arequipa, Cajamarca, Ica, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco y Piura.



Entrevista a Giovanna Prialé, presidenta de la AAFP