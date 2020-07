La presidenta de la Asociación Para Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), Leoni Roca, señaló este lunes que se requiere la instalación de un grupo de trabajo constituido por autoridades y miembros del sector privado para priorizar la ejecución de proyectos contemplados en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad (PNIC), en medio de la reactivación de la actividad económica.

En entrevista con “RRP”, la líder gremial explicó que la infraestructura es un gran generador de empleo y deja activos físicos que proveen servicios para el bienestar humano en áreas como salud, educación, transporte, disposición de residuos sólidos, entre otras. No obstante, agregó que la “excesiva regulación” de diversas instancias de la administración pública y la falta de urgencia de las autoridades no permiten que se avance con el desarrollo de los proyectos en medio de la crisis sanitaria por el COVID-19.

“Tiene que haber un comando de reactivación en infraestructura, que se sienten de una vez en una mesa todas estas instancias que están separadas y empiecen a priorizar. No es posible que [proyectos como] Majes Siguas II siga parado, Chavimochic siga parado, que [las autoridades] se hayan demorado cuatro meses en recibir la planta de tratamiento de Santa María. No hay ningún sentido de urgencia y hay urgencia. La gente necesita servicios y necesita empleo”, sostuvo Leoni.

Al recordar que el Perú cuenta con una brecha de infraestructura de US$ 163,000 millones, la presidenta de AFIN dijo que espera que con el nuevo gabinete liderado por Pedro Cateriano haya señales positivas en favor de la inversión privada.

“Acá lo que falta es gestión, coordinación y confianza [...] Lo que necesitamos es un equipo de gente dedicada exclusivamente a ver este tema, a repriorizar el Plan Nacional de Infraestructura y establecer cuáles son esos cinco, seis, diez proyectos que se sacan de todas maneras y también cómo hacer para preservar el stock de infraestructura ya comprometida. Hay contratos que hay que mirarlos”, indicó.

De otro lado, la presidenta de AFIN cuestionó las propuestas legislativas que viene aprobando el Parlamento. “Hay un tremendo impacto en la confianza que se le da a los inversionistas con diversas iniciativas que han salido desde el Congreso de la Pública. La ley de peajes y ahora tenemos montones de normas en telecomunicaciones que no tienen ningún enfoque en cubrir la brecha de cinco millones de peruanos no comunicados. Vemos una serie de iniciativas que además pasa rápidamente de ser un proyecto a ser ley. Esto no ayuda”, remarcó.

-Proyecto en Paracas-

Roca también se pronunció sobre el proyecto del puerto en la Reserva Nacional de Paracas para que cuenta con un depósito de minerales. En su opinión, el Gobierno debe respetar el proceso de la aprobación de la modificación del estudio de impacto ambiental del proyecto a cargo del Consorcio Terminal Portuario de Paracas (TPP).

“Ese proyecto fue proyecto licitado por el Estado. El Estado incluyó dentro del contrato de concesión esta inversión complementaria del depósito de minerales. Si el Estado decide cambiar esa obligación porque decide que la bahía de Paracas es una zona absolutamente intangible, lo que corresponde es indemnizar al concesionario que hizo un plan de negocios sobre la base de una oferta que le hizo al Estado”, manifestó.