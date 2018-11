AFIN pide que se solucionen los problemas que afectan las concesiones

Luego que desde el Ministerio de Transporte y Comunicaciones se anunciará que la Linea 3 del Metro de Lima sería ejecutada vía obra pública con un acuerdo Gobierno a Gobierno, la AFIN señaló que es bueno para el país retomar los procesos del sistema de transporte urbano masivo de Lima.

Sin embargo, advirtió que cualquiera sea la modalidad a utilizar (obra pública o APP) el proyecto enfrentará los problemas no resueltos que afectan al sistema de Asociación Público Privada y que impiden que la población se beneficie de mejores servicios, tales como:

- Falta de cumplimiento de los contratos suscritos.

- Lentitud en la liberación de áreas o saneamiento de inmuebles que retrasan la ejecución de todos los proyectos.

- Lentitud en la aprobación de estudios de ingeniería definitivos, además de la permisología redundante, que genera un retraso en un promedio de 3 años o más.

- Opiniones del sistema de control que reemplazan al funcionario responsable del proyecto, paralizando su accionar.

- Diversidad de entidades intervinientes con superposición de competencias.

De no atacarse estos problemas, en opinión del gremio la modalidad a utilizarse para estas Líneas de Metro no impedirá que se vean afectadas por estas mismas trabas. Así, desde el Afin presenta siete alternativas de solución:



- Planificación de la infraestructura en determinado plazo y que vincule a diferentes niveles de gobierno.

- No reemplazo del funcionario con opiniones del Sistema de Control. Si al Control eficiente.

- Gerenciamiento de proyectos a través de Project Management Officer (PMO), que incluya la ingeniería, la estructuración, licitación y ejecución de proyectos.

- Reasentamientos y reubicación con ayuda del sector privado, para mejorar liberación de áreas, impulso de un catastro y modernización de Registros Públicos.

- Transparencia total desde el inicio al final del proyecto, mediante política de datos abiertos.

- Fortalecimiento de ProInversión como agencia de promoción.

- Fortalecimiento de Unidades de APP en los sectores concedentes.

" Consideramos que las obras públicas no son mejores que las Asociaciones Público Privadas, porque no aseguran operación ni mantenimiento y no tienen un regulador que las supervise", detalló AFIN.

En el caso de las Líneas de Metro, dijo que se requiere también una evaluación de la capacidad presupuestal del Estado y la experiencia pasada en obras públicas similares.

Agregó que las serias demoras existentes en los procesos de promoción de los nuevos proyectos de APP requieren soluciones efectivas en forma urgente, para todos los sectores e involucrando a todos los responsables.

Respecto a los convenios de Gobierno a Gobierno consideró como muy importante tener presente que los mismos promuevan la libre competencia y no tengan ataduras a financiamientos exclusivos o de proveedores en su ejecución y que exista transferencia tecnológica.

El sector privado expresa su confianza en el país y ratifica su compromiso en continuar invirtiendo en infraestructura para el beneficio de los peruanos.