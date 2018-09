AFIN pide prorrogar plazo para el bloqueo de celulares con IMEI inválido: "miles serían afectados"

Alerta riesgos. La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) expresó su preocupación ante la disposición del Osiptel y del Ministerio del Interior que ordena bloquear este miércoles 19 de septiembre, un millón de equipos celulares que están identificados con IMEIs inválidos.

El gremio precisó que esta decisión afectará a usuarios que han adquirido legalmente sus equipos celulares . El IMEI, como se recuerda, es aquel número que identifica a los equipos celulares, un código similar a los números únicos de serie de los aparatos electrónicos.

Si este número no cumple con las características aprobadas por la GSMA (asociación que agrupa a operadores móviles y fabricantes a nivel global), se le denomina “IMEI inválido”. Cuando el celular no tiene IMEI o el número está incompleto, también se considera inválido.

"Nuestra preocupación recae en los celulares que no cumplen con las características de la GSMA , los cuales no han sido declarados ilegales, por el contrario, siguen ingresando al país, dado que su importación y posterior comercialización es absolutamente legal y no está prohibida ", refirió el gremio.

En este contexto, recordó que millones de peruanos han adquirido celulares con esas características en forma legalmente válida y de buena fe, al ser equipos más económicos y no necesariamente robados o clonados.

"Una medida que afecta al servicio de gran cantidad de usuarios legítimos, puede ser un medio desproporcionado para conseguir el objetivo", remarcó.