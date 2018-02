AFIN: “Hay que dar un plazo razonable para pagar la reparación civil”

El presidente de AFIN Gonzalo Prialé puso el dedo sobre la llaga de la reparación civil, ya que señaló que en el Perú esa figura está pensada para “crímenes, asaltos, robos de gallinas” y no hay legislación para casos como Lava Jato.

Para Gonzalo Prialé, de AFIN, este tipo de reparaciones civiles “altas”, así como la imposibilidad de contratar con el Estado, podrían afectar el capital a las empresas. En ese sentido, propuso tres ideas para el pago de esa reparación civil.

“Hay que darle un número de años razonable para pagar la reparación civil”, indicó Gonzalo Prialé. “Las empresas necesitan seguir contratando con el Estado, si no cómo generarían caja en el futuro”, agregó como segunda idea.

Su tercera solución es establecer un protocolo con criterios razonables para hacer una estimación objetiva de: las coimas, del múltiplo para lucro indebido, que “puede ser de 2 o 3 veces, pero no de 20, porque es incobrable”.

“Qué ganamos con deudas de 20,000 millones que nadie puede cobrar. [ ¿Eso no lo soluciona el nuevo DU003? ] Sí, ojalá que se mantenga como está”, contestó Gonzalo Prialé.

“En el Perú la reparación civil tiene dos componentes. Un componente patrimonial, que se mide, y un componente moral no-patrimonial que es completamente arbitrario”, dijo Gonzalo Prialé.

Reparación incobrable

A fines de enero, el procurador Ad Hoc del Caso Lava Jato, Jorge Ramírez, fijó la reparación civil en S/ 3,468 millones que pedirá el Estado a la empresa brasileña Odebrecht.



Gonzalo Prialé dijo que no se puede cobrar primero la reparación civil, porque genera que las empresas dejen de pagar a trabajadores, proveedores, contratistas, Sunat.



“La rueda se para, el proyecto se abandona, la cadena de pagos se rompe y no hay qué cobrar. Eso hay que entenderlo”, dijo Prialé.



Prialé dijo que el problema de fondo es que “una reparación civil enorme se vuelve incobrable”.



“Tampoco se puede cobrar la reparación civil al contado. Porque es impagable, el tamaño excede el flujo que queda después de seguir operando y pagando obligaciones atrasadas, para pagar la reparación civil. Si no lo visusalizamos, no vamos a poder salir”, indicó Gonzalo Prialé.



“Tendrían que poner en sus balances esta contingencia, porque todos responden por todo. Eso quebraría a las empresas peruanas porque sus patrimonios son menores que la primera estimación que ha hecho el procurador”, agregó.

Asimismo, el sistema financiero tiene exposición de más de US$ 10,000 millones en fianzas y créditos con la industria de la construcción. Indicó que el 4.3% de la cartera de créditos del sistema financiero está colocado en obras “y además estaría involucrado en riesgo el 40% del patrimonio de los bancos” (Video: RPP Noticias).

Crisis sistémica

Gonzalo Prialé señaló que con la paralización del sector construcción, podrían perderse 50,000 empleos. Basado en datos del MEF, dijo que hay proyectos trabados o en riesgo de no hacerse por 4% del PBI, lo que asciende a S/ 30,000 millones.



“Estamos al borde de una crisis sistémica, es un momento crucial, podría haber un efecto dominó y la economía podría caer en recesión tras casi 2 décadas de crecimiento”, dijo Prialé. “Decrecer 4% es comenzar a recesionar”, agregó.



Reparar el daño

Un riesgo, para Gonzalo Prialé, es cómo se reparará el daño si un juez absuelve a los acusados o fije una reparación menor.



“El problema es que en el Perú la reparación civil, primero, es una pena accesoria a la sentencia de un juez en última instancia que tiene que ser consentida, al mismo tiempo que dicta una prisión, dicta una reparación civil”, dijo Gonzalo Prialé.