Aeropuerto de Chinchero: "Un vuelo de Madrid a Cusco no va existir", asegura IATA

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). el gremio mundial de aerolíneas, aseguró que el Aeropuerto Internacional de Chinchero no tendrá capacidad técnica para lograr vuelos transoceánicos desde Cusco. En el mismo día que se anunciaba que el aeropuerto internacional será supervisado y construido por un consorcio coreano, en Lima IATA lamentaba que el Ejecutivo no haya escuchado su opinión técnica para la obra.

Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para Latinoamérica, consideró existen dudas respecto del mencionado aeropuerto por sus limitaciones técnicas. Entre ellas, se cuestiona la altitud del aeropuerto, lo cual generaría limitaciones de carga para las aerolíneas. Además, también se cuestiona la fuerza de los vientos en la zona, como aspecto técnico.

"En Chinchero no hemos sido partícipes del desarrollo de ese aeropuerto. Si van a crear una infraestructura donde el usuario no tiene la posibilidad de exponer su parte técnica, pues el producto final es posible que no sea el más adecuado. Chinchero es un buen ejemplo donde han habido fallos garrafales y la industria no está participando", señaló Cerdá a Gestión.pe.

El vocero de IATA para Latinoamérica comparó la situación con el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, el cuál a pesar de estar ubicado en una ciudad de altura, ha logrado tener conexiones hacia Madrid. "En Quito la industria fue partícipe del desarrollo del aeropuerto, en Chinchero no hemos sido partícipe del desarrollo del aeropuerto", apuntó.

En conversación con Gestion.pe, Cerdá fue tajante ya aseveró que no se podrán realizar vuelos transoceánicos desde Chinchero. Estimó que se puede aspirar a realizar vuelos internacionales en la región a destinos como Colombia, Brasil, Argentina o Chile. El tramo más largo, dijo, podría ser Estados Unidos.

" Tenemos que ser realistas, un vuelo de Madrid a Cusco no va existir. Sin embargo, un vuelo de Bogotá a Cusco, un vuelo de Panamá a Cusco o un vuelo de Miami a Cusco podría llevarse a cabo. Los gobiernos regionales y locales tienen que entender que no es realista un vuelo transoceánico, pero un vuelo interregional o desde Estados Unidos es una gran posibilidad y es un gran logro", indicó.

IATA sostiene que si bien si bien "hay limitantes operativos", la industria aerocomercial evoluciona rápido. "Los fabricantes han hecho un trabajo extraordinario de construir aviones que nos permiten volar más lejos en condiciones más difíciles", apuntó.

Gestión coreana

Esta dura crítica contra el proyecto aeroportuario surge el mismo día en que el Ministerio de Tierras, Infraestructura y Transporte de Corea del Sur anunció que se encargará de la supervisión y administración de la construcción del aeropuerto de Chinchero.

Este consorcio será liderado por Korea Airports Corp (KAC) y también lo integran Dohwa Engineering, Kunwon Engineering y Hanmi Global, quienes se adjudicaron la gestión con un acuerdo de US$ 30 millones.

El proyecto de construcción está valorizado en US$ 484 millones y se prevé que esté listo para el año 2024.

"Las compañías coreanas estarán a cargo de seleccionar a los constructores en una licitación internacional, gestionar el proceso de construcción, revisar el diseño del aeropuerto y realizar una operación de prueba cuando sea construido", dijo un funcionario del ministerio coreano.

La propuesta coreana se impuso sobre otros países como España, Canadá y Turquía, quienes también enviaron sus propuestas finales al gobierno peruano.



Un pasado con críticas

Dentro de las críticas hechas a la construcción del aeropuerto de Chinchero, una de las más duras fue la realizada por el diario británico The Guardian, quien señaló que la construcción del mismo y el tráfico aéreo podrían dañar los sitios arequeológicos de la ciudadela de Machu Picchu y Ollantaytambo.

“Los críticos dicen que los aviones pasarían a poca distancia sobre el cercano Ollantaytambo y su parque arqueológico de 348 kilómetros cuadrados, causando daños incalculables a las ruinas incas. Otros temen que la construcción agote la cuenca hidrográfica del lago Piuray, que depende de la mitad de su suministro de agua en la ciudad de Cusco”, destaca como argumento principal The Guardian.

Sin embargo, la ministra de Cultura, Ulla Holmquist, descartó que vaya a existir un impacto y un daño arqueológico.

"No hay impacto directo a construcciones incas por construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Estamos en un constante monitoreo arqueológico que asegura que no exista ninguna afectación a ningún vestigio", señaló la ministra de Cultura, en mayo.

Actualmente se viene realizando el movimiento de tierras en Chinchero, a pesar de que el terreno no cuenta con el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Así lo reconoció la ministra de Cultura, Ulla Holmquist.

Refirió que lo realizado hasta ahora son Proyectos de Evaluación Arqueológico (PEA), que verifican la existencia de restos arqueológicos.



“Después del PEA se ha pasado a un proyecto de monitoreo arqueológico. Con los PEA ha salido una proyección de trazos de caminos incas carrozables, pero no hay ninguna evidencia monunental, no hay muritos”, indicó.



La ministra refirió que el CIRA se entregará en una etapa posterior del proyecto.

"Ampliemos el actual aeropuerto de Cusco"

Para Peter Cerdá, vicepresidente de IATA para Latinoamérica, resaltó que la industria aerocomercial aún no realiza planes pensando en la construcción de Chinchero, pues es percibido como una opción lejana. Al corto y mediano plazo, IATA reclama una ampliación del actual aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete, que ya se encuentra saturado.

"Estamos empezando a ver que incluso en Cusco el número de pasajes en turismo ha empezado a reducirse. Cuando en el eje más importante del país a nivel turístico empieza a ver una reducción, nos tenemos que empezar a cuestionar cuáles son las razones (...)Sí hay posibilidades de maximizar el aeropuerto actual de Cusco. Cusco es atractivo y si la gente empieza a viajar nuevamente, vamos a necesitar más operaciones en Cusco", señaló.

De igual forma, Gestión pudo acceder al "Estudio de las condiciones para facilitar y promover la conectividad aérea", el cual fue entregado por IATA al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en febrero del 2018. En dicho documento se revelan las deficiencias actuales del Velasco Astete, lo cual impide el crecimiento del turismo en Cusco

"Desde el punto de vista de la capacidad, el Aeropuerto de Cusco ya tiene limitaciones importantes en determinados subsistemas, en particular la terminal de pasajeros y la plataforma de estacionamiento de aeronaves. Así, la terminal de pasajeros ya se encuentra saturada y con importantes deficiencias en términos de calidad de los servicios al pasajero. La plataforma tiene una capacidad efectiva inferior a la demanda actual, lo cual genera importantes disfunciones y retrasos frecuentes", asegura el documento.

Por ello, ante un periodo de transición de espera a la construcción del aeropuerto de Chinchero, IATA pide mayores inversiones en el Velasco Astete que permitan el ingreso de más aerolíneas nacionales e internacionales en la ciudad imperial.