Aeropuerto de Chinchero: Pasos que se seguirán para su construcción

El proyecto del Aeropuerto Internacional de Chinchero toma su despegue, para ello, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ya tiene un cronograma en lo que corresponde al movimiento de tierras y la construcción del cerco perimétrico.

Los siguientes pasos serían la construcción de la pista de aterrizaje y del terminal de pasajeros ¿Quién hará dicha obra?, para ello el titular del MTC aclara las versiones que se han circulado y la participación del OACI.

“Nunca se dijo que el terminal se haría como obra pública, lo que se dijo que esa era una posibilidad, de hacerlo así. Algunos medios lo han recogido como si esa fuera una afirmación”, precisó Bruno Giuffra.

Explicó que, lo que se tiene claro es el cronograma de trabajo para el movimiento de tierras, que llevará la supervisión de la Organización de Aviación Civil Internacional ( OACI) , agencia de las Naciones Unidas.

Para ello, en los próximos días se suscribirá un Convenio entre OACI con el MTC, con quienes se llevará a cabo la contratación de dichas obras.

El ministro Bruno Giuffra precisa que, sobre el mismo, aún no se han definido el monto del convenio, y que no corresponde a los US$ 52 millones, que se mencionó en redes sociales. Sobre ello, dijo que dichos recursos son para los convenios de capacitación por un plazo de cinco años.

“ Lo que sí se hará como obra pública, porque así lo hemos definido hace muchos meses atrás, es el movimiento de tierras y el cerco perimétrico”, reiteró.

Estas obras están previstas iniciar, en el caso del cerco en agosto próximo; y para el movimiento de tierras, para el mes de octubre.

Bruno Giuffra detalla para las obras iniciales se tomará como base los estudios de ingeniería realizado por el anterior concesionario Kuntur Wasi, el mismo que será validado por OACI.

“Hay bolsones de agua, obras de drenaje, es todo un proceso técnico que se tiene que realizar para el movimiento de tierras”, explicó.

La inversión está asegura con alrededor de S/ 200 millones, según informó el MTC.

El Terminal del Aeropuerto



En el caso del terminal para el Aeropuerto de Chinchero, Bruno Giuffra reiteró que, se tienen que realizar las evaluaciones con diferentes entidades del Estado, luego de ello se tomará la decisión.

Pero como primera opción es que sea bajo la concesión, y que sea la concesionaria que realice las obras de la pista y el terminal aéreo, pero si las condiciones no son las óptimas para el Estado, se hará como obra pública.

“No se va a esperar terminar el movimiento de tierras para decidir, se hará en paralelo”, expresó.

Hace unas semanas atrás, el titular del MTC dijo que en caso de llevarse la concesión, el concurso público sería en el 2019.