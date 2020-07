A siete días del reinicio de vuelos nacionales estimado para el 15 de julio, esta actividad aun no tendría luz verde. Y es que, según la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), faltaría todavía la opinión del Ministerio de Salud.

Carlos Gutiérrez, gerente general de dicho gremio, explicó que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) envió hace unos días los protocolos sanitarios para la operación aerocomercial al ministerio antes citado.

“Ya con la opinión del Minsa, el MTC debería publicar los lineamientos para el reinicio de las operaciones, en los cuales, entre otros temas, se determinaría el día de reinicio de operaciones; ya falta poco para el 15 y no tenemos nada concreto”, comentó a Gestión.

Sin embargo, precisó que la implementación de las disposiciones que daría el MTC no significaría una demora, pues las aerolíneas ya operan vuelos humanitarios con protocolos. “Sería formalizar las medidas que ya estamos tomando”, dijo.

Desde Viva Air, también señalaron que tienen todo listo para operar desde el 15 de julio. No obstante, aclararon que falta la aprobación final, que esperan que llegue en estos días. Hasta el cierre de la presente edición, no obtuvimos información solicitada al respecto al MTC.

Estrategias

Consultado por las estrategias de las aerolíneas para reactivar la actividad aerocomercial, Gutiérrez refirió que las empresas apuestan tanto por ofertas en vuelos nacionales, como en flexibilidad en vuelos internacionales desde setiembre.

“Si no se han abierto para ese mes los vuelos al exterior, se está permitiendo volar en fechas posteriores sin cargo”, comentó.

De otro lado, sostuvo que no se restringirá el equipaje de mano para enviarlo a la bodega, como se planteó anteriormente.

Más allá de estos esfuerzos, estimó que la recuperación de los vuelos a los números registrados antes de la pandemia del covid-19 tomará al menos un año. Ahora, la demanda inicial vendría principalmente de pasajeros varados y familias con necesidad urgente de viajar.

Aún no activas todas las rutas

Desde hace unos días, varias aerolíneas volvieron a poner a disposición boletos para vuelos nacionales. Y si bien se podría pensar que hay una demanda embalsada de tickets, la realidad no sería exactamente esa. Greta Armestar, country manager de Atrápalo, refirió que la venta aún está al 10% de los volúmenes antes de la cuarentena, considerando además que las empresas no tienen todas sus rutas activas. “Lo que pasará en estos primeros meses es que comprarán los que estén obligados a viajar por distintas motivaciones, pero no veremos viajes vacacionales como tales”, dijo.