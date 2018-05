Aerolíneas low cost incorporan Wi-Fi en lucha con rivales

Suba a bordo de una línea aérea de ultra bajo costo , como Ryanair o Frontier, y verá que los servicios pueden ser muy espartanos. Para mantener bajos los costos, no existen refrigerios gratuitos y el entretenimiento en el vuelo es la tarjeta de seguridad del respaldo.

¿Cómo distraes a los pasajeros de este doloroso minimalismo? Bueno, Wi-Fi, por supuesto, una lección aprendida por un pequeño pero creciente grupo de aerolíneas sin lujos. Para Spirit Airlines Inc., es parte de una estrategia más amplia para luchar contra las grandes aerolíneas que buscan competir con sus hermanos de bajo costo.

Spirit es el último en adoptar el acceso Wi-Fi durante el vuelo, tanto para los aspectos generadores de ingresos como los que apaciguan a los pasajeros. A partir de unos meses más, la compañía ofrecerá internet de banda ancha por satélite con Thales Group.

Se espera que el precio promedio por vuelo sea menor a US$ 7, y los pasajeros deben usar sus propios dispositivos electrónicos para acceder al servicio, que ofrecerá un portal de internet pero sin streaming de entretenimiento gratuito. Obtenga una cuenta de Netflix o Hulu si desea ver algo.

Spirit, con sede en Miramar, Florida, pasó el año pasado estudiando cómo "mejorar la experiencia de los pasajeros a bordo y mantenerse fiel a nuestro modelo", dijo el presidente de la empresa, Ted Christie. "Y ese ha sido el enigma por resolver". Llamó a Thales "el pensamiento más avanzado" en términos de cómo estructurar la oferta de Wi-Fi, dado el estricto enfoque de la aerolínea en los costos.

Los cambios forman parte de una reestructuración general del servicio al cliente en Spirit, que ha presenciado una feroz competencia local luego de que sus tres grandes rivales estadounidenses comenzaran a apuntar a los compradores de boletos de menor precio.

American Airlines Group Inc., Delta Air Lines Inc. y United Continental Holdings Inc. han introducido la categoría de tarifa "económica básica" para equiparar los precios de Spirit y Frontier Airlines en rutas competitivas sin escalas.

Spirit ha trabajado intensamente para mejorar su anterior débil rendimiento de puntualidad; fue el cuarto en los rankings federales más recientes de puntualidad de las aerolíneas de Estados Unidos y planea capacitación adicional de servicio al cliente para más de 3,000 empleados del aeropuerto.

Mientras que otras aerolíneas de bajo costo también ofrecen Wi-Fi, los planes anunciados el viernes convertirían a Spirit en la primera aerolínea de ultra bajo costo de América del Norte en equipar sus aviones con este servicio. Spirit dijo que ofrecerá velocidades comparables a la banda ancha que se vende para el hogar.

Spirit cobrará un promedio de US$ 6.50 por vuelo por el servicio de Wi-Fi, con precios basados en la distancia de vuelo y el uso de ancho de banda.

Las primeras instalaciones comenzarán este otoño, y toda la flota de Airbus estará equipada para mediados del 2019. Thales, que ofrece su servicio con satélites SES, dijo que el 97% de la red de Spirit quedará con cobertura tras el lanzamiento del servicio.

Ofrecer internet de alta velocidad "no significa que tengamos que cobrar a todos un poco más en su tarifa para cubrir el costo del Wi-Fi", dijo Christie, quien se convertirá en el máximo ejecutivo de Spirit el 1 de enero. La aerolínea considera el Wi-Fi como una nueva fuente de ingresos, aunque declinó discutir las estimaciones financieras.

El pionero del servicio de bajo costo en el mundo de la aviación, Southwest Airlines Co., comenzó a probar el servicio de Wi-Fi a principios del 2009, estimulado por el interés de los clientes y la rápida adopción de internet durante el vuelo entre sus rivales nacionales. La aerolínea cobra US$ 8 por día por dispositivo.

Pero en el mundo de los costos ultra bajos, Wi-Fi se ha enfrentado a una adopción lenta, debido a los costos, por ejemplo, Ryanair Holdings Plc ha estudiado una serie de opciones antes de tomar una decisión en contra de esta opción.

Las aerolíneas asiáticas de bajo costo han incursionado en el Wi-Fi durante el vuelo; y Air Asia, Dragonair, Nok Air y Scoot, con sede en Singapur, que ya ofrecen el servicio. (Nok Air, con sede en Bangkok, se promociona a sí misma como la primera aerolínea asiática en ofrecer Wi-Fi gratuito).

Mientras tanto, Norwegian Air Shuttle ofrece Wi-Fi de cortesía en sus rutas europeas, pero nada en su red internacional de larga distancia. Level, una nueva marca de bajo costo de larga distancia de IAG, con sede en el Reino Unido, ofrece acceso a Wi-Fi por 8.99 euros (US$ 10.67) y más. Eurowings, la división de bajo costo de Deutsche Lufthansa AG, ofrece Wi-Fi en algunas de sus flotas.

A fines del año pasado, EasyJet Plc comenzó una prueba con el minorista japonés Rakuten Inc. e Immfly, una compañía de medios digitales con sede en Barcelona, para ofrecer a los pasajeros contenido inalámbrico abordo, como libros, películas, música y juegos, en sus propios dispositivos, con un costo.