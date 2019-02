ADFP: “La FPF no tiene la solvencia económica que todos creíamos”

Hugo Duthurburu es el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), la entidad que hasta el año pasado organizaba el campeonato Descentralizado.

No obstante, a partir de este año, la Federación Peruana de Fútbol tomó las riendas del torneo local y lanzó la Liga 1. Conversamos con el directivo sobre sus impresiones de lo que pasó y lo que vendrá a partir de ahora en el fútbol peruano.

¿Por qué estuvo en desacuerdo con que la FPF organice la Liga 1?

Hemos organizado el torneo desde hace más de 100 años. Era natural que no estemos de acuerdo. Pero la FPF es, al final, la que tiene la última palabra.

¿Había otra salida?

Se ha podido hacer exactamente lo mismo en el interior de la ADFP con un control y con directivas puntuales por parte de la FPF.

¿Por qué hubiera sido mejor?

Porque la FPF hubiera podido enfocarse en el trabajo de menores y selecciones nacionales.

¿Cuál es el papel de la ADFP ahora?

Es muy importante porque, si bien el campeonato lo organiza la FPF, tiene participación directa de la ADFP. La ADFP vigila y evalúa diversos temas de interés de los clubes, entre otros asuntos.

En una entrevista con este medio (Gestión 13.10.2018 ), la FPF sostuvo que había una caída constante en recaudación, asistencia a los estadios…

Ellos tendrán que explicar por qué. El campeonato peruano, históricamente, no se ha manejado de la mejor manera. No por culpa de la ADFP, sino porque el sistema no se manejaba bien. ¿O me van a decir que la FPF era un ejemplo hace ocho años?

¿Pero es cierto que el campeonato tenía una caída constante?

El año pasado tuvimos mejor recaudación y asistencia que en años anteriores. Lamentablemente, la ADFP no ha tenido un área de marketing potente. Las principales áreas que tiene la FPF son marketing y comercial. Por eso se han posicionado bien.

La FPF ha hablado de revalorizar el torneo local en tres a cinco años. ¿Es posible hacerlo en ese tiempo?

De poder hacerse, sí. Pero cuando se habla de números estos deben darse de manera sustentada, no muy alegremente.

¿En cuánto tiempo podría revalorizarse el actual torneo?

No hablaría de tres ni de cinco años. Hablaría de un crecimiento permanente. Si se hacen las cosas bien, ya debería haber una tendencia de crecimiento.

La FPF dice que hubo falta de gestión en la ADFP. ¿Haría una autocrítica?

Más que autocrítica, creo que no tuvimos la oportunidad de desarrollar las cosas como estaban planeadas, por lo menos en mi gestión.

La FPF tiene la intención de que el valor del torneo crezca a un ritmo de 15% al año. ¿Es posible hacerlo en las condiciones actuales?

Lo deseo, sí, pero no creo. Nuestra economía no crece más de 4%. Sí, vamos a crecer bastante, pero no a 15% anual. Me parece muy alto.

¿A cuánto crecería?

Si se manejan bien las cosas, un 10%, que ya es bastante.

¿Qué lo propiciaría?

La inversión que están haciendo los clubes en sus áreas comerciales y de marketing va a ayudar. La FPF no tiene dinero para la Liga 1, depende de la repotenciación de los clubes.

¿Qué está haciendo bien la FPF ahora, en su opinión?

Básicamente es el tema de marketing y comercial. Todo lo demás es un copy paste de lo que se ha hecho en años anteriores.

¿La FPF tiene la capacidad económica de asumir este torneo?

Haría mal en hablar de la economía de la FPF. Lo que sí me preocupa es que la situación económica de la FPF no es la misma que cuando acabó el Mundial de Rusia.

¿Por qué sostiene eso?

Porque salieron a la luz documentos que señalan que no tenían dinero. Eso no significa que la FPF esté quebrada, sino que no tiene la solvencia económica que todos los peruanos creíamos. Decir que tenemos una federación boyante por los éxitos que han tenido en los últimos tiempos no es exacto.