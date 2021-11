Entre enero y setiembre del 2021 las exportaciones sumaron US$ 39,704 millones, 42.6% más respecto al mismo periodo del 2020 y 17.5% comparado con similar periodo del 2019, aunque seis sectores aún no superan las cifras de la prepandemia, informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX).

En su reporte de exportaciones, refirió que el monto acumulado representó un récord histórico al superar el registrado en el 2018, cuando se acercó a los US$ 35,400 millones.

En el detalle mensual se observa, que luego de lograr alzas de 139% en abril, 124% en mayo y 65% en marzo –por las altas tasas debido a la baja base de comparación del año pasado–, en septiembre (US$ 4,617 millones) crecieron 7.8% como resultado de los mayores envíos no tradicionales y tradicionales (23.9% y 1%, respectivamente).

Los despachos primarios, con US$ 28,287 millones a setiembre, se incrementaron 46.4%. El sector más importante fue la minería con US$ 24,348 millones, seguido de la pesca (US$ 2,086 millones), hidrocarburos (US$ 1,448 millones) y agro (US$ 404 millones). El producto más exportado fue el cobre con una expansión de 51.8%.

Por su parte, los no tradicionales con US$ 11,417 millones (enero-setiembre), cerraron con una evolución de 34%. Resaltó la agroindustria con US$ 5,400 millones, el químico con US$ 1,357 millones, la pesca para consumo humano directo (US$ 1,173 millones) y la siderometalurgia con US$ 1,072 millones.

Las confecciones ascendieron a US$ 826 millones, minería no metálica US$ 474 millones, metalmecánica US$ 399 millones, textil US$ 319 millones, varios US$ 306 millones y maderas US$ 86 millones.

El principal producto no tradicional fue la palta, cuyas ventas externas se expandieron 41.2%, alcanzando US$ 1,053 millones, le siguieron los arándanos con US$ 608 millones, uvas frescas (US$ 528 millones), pota congelada (US$ 351 millones) y espárragos frescos (US$ 273 millones).

Salvo el agro tradicional que cerró con una caída de -1.6% entre enero y septiembre de este año, el resto de sectores sí crecieron respecto al 2020 (enero-septiembre), sin embargo, seis aún no alcanzan los montos de la prepandemia (2019): El agro tradicional (-14.2%), hidrocarburos (-37.6%), pesca para consumo humano directo (-6.3%), metalmecánica (-6.3%), maderas (-4.6%) y varios (-14.3%).

Asimismo, el reporte del CIEN-ADEX informó que se observó un mayor número de productos exportados (3,889) y empresas exportadoras (7,248); mientras que, el número de mercados (166) se redujo en 2.

Destinos

A nivel de continentes, Asia destacó como el principal al concentrar el 52.3% del total (US$ 20,755 millones). China fue el país más importante al concentrar el 34.8% del total despachado, principalmente por los mayores envíos de cobre y hierro.

América del Norte fue el segundo continente al representar el 18% (US$ 7,148 millones). EE.UU. fue su mercado más relevante con US$ 4 mil 827 millones, debido a su demanda de oro. En Europa (US$ 6,677 millones) resaltó Suiza también por el oro.

