Adex recomienda diversificar destinos de exportaciones para aprovechar los TLC

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de Adex recomendó diversificar óptimamente la cartera de productos porque brindará sostenibilidad en el tiempo a los exportadores peruanos.

Señaló, además, la importancia de analizar qué tanto se han aprovechado las oportunidades en los mercados globales en los últimos años, las que están muy relacionadas con la situación económica y política de cada país en el cual tenemos tratados de libre comercio (TLC)

El director del CIEN, Carlos González, afirmó que se debe profundizar en el tema de la diversificación, ya que es riesgoso enfocar todas las exportaciones en un solo mercado o destino.

Por lo cual, diversificar tanto en productos como en el número de mercados es vital para un exitoso aprovechamiento de los TLC que el Perú tiene vigentes.

Señaló que anteriormente nos enfocábamos mucho en exportar a Estados Unidos: “ahora las empresas agroexportadoras están aproximándose a Europa o a Asia y diversifican sus productos. Tienen aproximadamente 40 productos de exportación”.

Afirmó que en la actualidad estamos en un periodo donde hay un incremento de la demanda de China y los precios de los minerales se están elevando nuevamente. “Este año, es importante ver que si el ritmo económico de un país está complicado, las probabilidades de consolidarse con éxito en ese mercado son menores”, acotó.

El TLC entre el Perú y Estados Unidos entró en vigencia en el 2009; con China entró en vigencia en el 2010 y con la Unión Europea desde el 01 de marzo del 2013.

A China, el principal destino de las exportaciones peruanas con el que se tiene TLC, se despachó productos peruanos por un total de US$ 10,537 millones a noviembre del 2017. Se exportó en tradicionales por US$ 10,138 millones, y en no tradicionales, US$ 399 millones.