La presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (Adex), Rocío Mantilla, confió que este año los despachos de su sector se acerquen a los US$ 116.8 millones de 2019 (prepandemia).

La Gerencia de Manufacturas de ADEX informó que la exportación de joyería y orfebrería superó los US$ 85.7 millones entre enero y septiembre, un crecimiento de 197.9% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 28.7 millones), aunque sin alcanzar las cifras de la prepandemia del 2019 (US$ 103.9 millones a septiembre).

Si bien el incremento es significativo, Mantilla aclaró que se debe a la baja base de comparación de 2020 cuando se inició la crisis sanitaria y golpeó fuertemente este rubro, sobre todo por su baja demanda al ser bienes suntuosos.

Los despachos llegaron a 40 mercados. EE.UU. fue el principal con US$ 74.8 millones, incrementando su demanda en 227.5%, seguido por Chile (US$ 5.7 millones), que también cerró con un exponencial aumento de 459.3%. El top five lo completan Canadá (118.9%), Colombia (-24.1%) y México (109.2%).

Impacto social

Mantilla ofreció las cifras durante la inauguración del taller de lapidación de piedras preciosas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) gracias a la donación de 193 máquinas de alta calidad para el corte y pulido de piedras por parte de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA).

“Este proyecto es un sueño hecho realidad. Como joyeros y orfebres incluimos pocas veces piedras preciosas en la fabricación de nuestros productos ya que el proceso es muy artesanal y eso nos resta competitividad en el exterior. Con este taller se incentivará el uso de piedras preciosas peruanas en la joyería y otros sectores. La historia cambiará porque le daremos un nuevo valor a nuestra oferta”, comentó.

A su turno, el presidente del gremio empresarial, Erik Fischer Llanos, resaltó el trabajo conjunto entre el sector privado, la academia y el Estado. “No solo se potenciarán las capacidades de la universidad, sino también se convertirá en una fuerza motora para el desarrollo de sectores como la joyería, la orfebrería, artesanía, decoración, entre otros. Tenemos mucho camino por desarrollar y este es un gran punto de partida”, refirió.