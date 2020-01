La exportación de manufacturas peruanas tuvo una contracción de -1.2% entre enero y noviembre del 2019, al sumar US$ 4,713.6 millones, debido principalmente a los menores despachos a su principal destino, EE.UU. informó la gerencia de manufacturas de la Asociación de Exportadores (Adex).

“ Preocupa la contracción (-1.2%) después de dos años en los que la oferta industrial presentó crecimientos de 9% (enero-noviembre del 2017) y 10% (enero-noviembre del 2018)”, sostiene el gremio exportador, a través de un comunicado.

Los productos tuvieron como destino 161 países, el más importante, con el 25% de representatividad, fue EE.UU. (US$ 1,171 millones) que sufrió una caída de -2.5%, le siguió Chile (US$ 485 millones), Bolivia (US$ 437 millones), Colombia (US$ 462 millones) y Ecuador.

Según datos del Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, fueron 3,162 las partidas exportadas. Se observa el retroceso de cinc sin alear (-26.8%), su principal producto al sumar US$ 237 millones, en tanto que el segunda producto más exportado fue la plata aleada (US$ 209 millones, con un considerable incremento de 184% (4.4% de representatividad).

Subsectores.

El subsector químico (US$ 1,462 millones y una variación de 3.6%) fue el principal en el rubro de manufacturas por monto enviado. Sus principales partidas fueron ácido sulfúrico, alcohol etílico sin desnaturalizar, demás placas, láminas, hojas y tiras de polímeros de propileno y óxido de cinc y se exportan principalmente a Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, EE.UU. y Países Bajos.

El segundo es la siderometalurgia (US$ 1075 millones) que mostró una caída de -1.5% por menores envíos a EE.UU. y Colombia.

Las confecciones (US$ 889 millones), tercera actividad en importancia, tuvieron un incremento del 4% en el mes de noviembre, luego de tres meses de caídas en agosto, setiembre y octubre de -17%, -13.4%, -13.2%, respectivamente. Entre sus principales productos, estuvieron los t-shirts de algodón para hombre o mujer, los demás t-shirts de algodón para hombre o mujer, camisas de punto algodón, entre otros.

La metalmecánica (US$ 516 millones), cuarto lugar por monto US$ FOB, mostró una caída de -2.9% y menores envíos a sus principales destinos: EE.UU. Bolivia, Ecuador y México de -13%, -4.8%,-34% y -11%, respectivamente. Solo Chile, su segundo mercado del top five, tuvo un incremento de 7%.

El subsector varios (US$ 421 millones) es el quinto en importancia y se contrajo -8.8%, por los menores despachos de artículos de joyería de los demás metales preciosos y pañales para bebés, en -3.2% y -9.3%, respectivamente.

El textil (US$ 349 millones) es la actividad que más cayó con -14% y mostró también menores despachos en sus tres primeros mercados: Colombia, EE.UU. y Ecuador, con -4%, -6% y -9.3%, respectivamente. Sus principales productos fueron pelo fino de cardado o peinado de alpaca, los demás tejidos de punto de algodón teñidos, los demás hilados de lana e hilados de lana o pelo fino.