Este año podría ser promisorio para la joyería de oro ante la creciente demanda de Estados Unidos, pero el desabastecimiento de materia prima impediría a las empresas peruanas aprovechar esa tendencia, manifestó la presidenta del Comité de Joyería y Orfebrería de la Asociación de Exportadores (ADEX), Rocío Mantilla.

A fin de superar ese inconveniente, una delegación del gremio se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke y representantes del Ministerio de la Producción y de Energía y Minas a quienes detallaron la problemática y esbozaron una posible solución: retomar el mecanismo SWAP.

La propuesta ya fue presentada y se espera una pronta respuesta.

“El Gobierno anunció en varias oportunidades su interés de transformar materia prima, darle valor agregado. Ahora esperamos que se den pasos concretos y se promueva nuestra actividad, generando más puestos de trabajo y divisas para el país”, comentó Mantilla.

Dentro de los no tradicionales y dejando de lado a la agroindustria, que gracias a su anterior marco jurídico logró un gran desarrollo –continuó–, solo dos sectores en los últimos años y de forma sostenida, mantienen despachos por más US$ 1,000 millones, la pesca y el químico.

La joyería puede ser un nuevo motor que sume a la recuperación del Perú.

“De haber accedido a la materia prima, los envíos del rubro hubiesen cerrado el 2021 en US$ 300 millones y no en US$ 120 millones. Ahora esperamos la decisión del MEF sobre esa iniciativa que permitiría a las empresas reducir los sobrecostos de su importación”, expresó.

Estimó que desde mediados del 2019 cuando no se pudo usar el SWAP, las empresas del sector habrían importado alrededor de 8,000 kilos de ese metal precioso a un precio por encima al cual Perú lo exporta, restándoles competitividad.

Ante un pedido de joyas a una empresa peruana, el mecanismo SWAP permitía a una compañía internacional depositar oro en un banco del exterior a cuenta de una minera peruana, la cual lo recibía y lo canjeaba por oro que producía y se la entregaba al joyero nacional que le daba valor agregado para luego comercializar las piezas en los mercados internacionales.

-Despachos-

Respecto a las exportaciones, la Gerencia de Manufacturas del gremio empresarial informó que entre enero y noviembre del 2021 ascendieron a US$ 105.7 millones, 108% más respecto al mismo periodo del 2020.

El principal destino fue EE.UU. con US$ 92.5 millones, concentrando el 87.3% del total. Le siguió Chile (US$ 6.9 millones), Canadá (US$ 1.1 millón), Colombia (US$ 879,937) y México (US$ 664,903).

Otros fueron Ecuador, España, Venezuela, Bolivia, Argentina y Alemania de un total de 46 mercados.

En el periodo ya mencionado se retomaron algunos como Islandia (US$ 195,432), Emiratos Árabes (US$ 8,225), Bulgaria, Noruega, Hungría y Honduras.

Los países líderes en la exportación de joyería son China, India, Italia, Turquía e Indonesia.

-VIDEO RECOMENDADO-

El Ministro de Educación, Rosendo Serna Román, ha señalado que el carné de vacunación será obligatorio para todos los profesores que dicten clases presenciales. Además, el titular de esta cartera se reunió con los gobernadores regionales para conocer la situación de su sector a nivel nacional. (Fuente: América TV)