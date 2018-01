Adex: En Panamá hay 60 oportunidades no aprovechadas por el Perú

El Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales (CIEN) de la Asociación de Exportadores (ADEX) informó que se registraron 60 oportunidades no aprovechadas en Panamá por poco más de US$ 145 millones, de las cuales 48 pertenecen a productos de manufacturas (prendas de vestir, textil), metalmecánico y químico.

De estas oportunidades no aprovechadas 15 son de metalmecánica, 12 de químico, 8 de siderúrgico y metalúrgico, 8 de agropecuario-agroindustrial, 7 de textil, 6 de prendas de vestir, 3 de maderas y 1 de minería no metálica.

Las partidas con importante potencial en Panamá según el CIEN-ADEX son las camisas de punto, de fibras sintéticas o artificiales, partes de máquinas, cargadoras, teléfonos móviles, prendas de vestir especiales, tintas de imprenta, palas mecánicas, entre otros.

Cabe señalar que entre enero y noviembre de 2017, las exportaciones peruanas a ese país sumaron US$ 853.3 millones, en las que los envíos tradicionales tuvieron una participación del 87.9% (US$ 750 millones 96 mil) y fueron liderados por petróleo y gas natural, mientras que los envíos no tradicionales alcanzaron el 12% (US$ 103.2 millones) y destacaron los despachos de productos agropecuario-agroindustrial.

Según el consejero económico comercial del Perú en ese país, Gustavo García Benavides, Panamá es el mercado líder de la región por su crecimiento económico y que debido a su posición geográfica constituye una plataforma importante para hacer negocios.

“Recibe mucha inversión extranjera, por lo que es considerado como ideal para realizar lazos comerciales, principalmente para pequeñas y medianas empresas”, dijo.

Precisó que la mayor contribución para el PBI de Panamá se la da el sector servicios con un 74.4% de concentración; el sector agro, el 3.4%; y sector manufacturas, el 22.1%.

Durante la charla informativa sobre la feria Expocomer 2018, la cual fue organizada por ADEX, el consejero dijo por videoconferencia que el objetivo del certamen es promover y exhibir la oferta peruana en el mercado centroamericano y contactar a los participantes con potenciales clientes.

El dato:

Las empresas que lideraron el ranking en ese periodo fueron Refinería La Pampilla S.A.A. (US$ 672.2 millones), Petróleos del Perú Petroperú S.A. (US$ 76.3 millones), Vitapro S.A. (US$ 11 millones 588 mil), Corporación Aceros Arequipa S.A., y Emusa Perú S.A.C.