El TLC con Estados Unidos brindó preferencias arancelarias a la oferta exportable nacional con valor agregado y generó un efecto descentralizador que facilitó el desarrollo de varias regiones del interior, en especial de la costa y de la sierra, por lo que el reto ahora es que la selva aproveche el acuerdo, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Erik Fischer Llanos.

Fischer comentó que a partir de este acuerdo comercial Perú experimentó mejoras ‘hacia adentro’ y actividades productivas como la agroindustria pudieron dinamizarse.

“Tuvimos buenos resultados en casi toda la costa peruana (Lambayeque, La Libertad, Piura, Áncash, Ica, y Arequipa), aunque otras regiones redujeron sus despachos al mercado estadounidense”, indicó.

-Amazonía: asignatura pendiente-

Fischer lamentó que regiones de la selva como Loreto, Ucayali y Madre de Dios vean a la baja sus envíos a ese destino pese a la enorme riqueza que poseen en recursos naturales como el forestal, los cuales con un mejor aprovechamiento beneficiarían principalmente a los pequeños productores.

“ El 61% de territorio peruano es bosque tropical amazónico , el cual nos define como un país megadiverso, rico en atributos naturales. Sin embargo, recursos como la madera no han contribuido ni con el 1% de los más de US$ 47,000 millones exportados en el 2018”, subrayó.

En ese sentido, exhortó a no olvidar que el territorio amazónico está dentro de la agenda del cambio climático por lo cual urge ponerlo en valor para que no siga afectado por la pobreza y el calentamiento global.

“Ese acuerdo comercial es exitoso porque se dio mediante un esfuerzo consensuado entre sector público y privado al desarrollar una política de Estado”, acotó.

El líder gremial instó también a mantener este impulso y concretar una construcción público privada para llegar a buenos niveles de gobernanza.

“La generación de políticas de forma concertada es el camino a seguir con los actores del campo y de la industria, y en ese rumbo debemos trabajar en los temas de competitividad, productividad y mejoras en la cadena logística”, puntualizó.

-Exportaciones-

Entre el 2009 (años que entró en vigencia el acuerdo comercial) y el 2018, las exportaciones no tradicionales pasaron de US$ 1,552 millones a US$ 3 mil 581 millones 554. Los subsectores que lo aprovecharon mejor fueron la agroindustria, siderometalurgia, minería no metálica, pesca y confecciones.

Los productos que lideran el ranking son los arándanos, uvas, espárragos, paltas, fosfatos de calcio natural, t-shirt de algodón, joyería, alcachofas, cinc sin alear y los cítricos.

Las exportaciones peruanas con valor agregado a EE.UU. -en tanto- se incrementaron 7.8% entre enero-octubre de este año (respecto al mismo periodo del año pasado) impulsadas por los productos agroindustriales.