Después de cinco meses de caídas consecutivas, las exportaciones peruanas crecieron 8% en marzo (US$ 4,483 millones). Sin embargo, esto no pudo evitar la caída del primer trimestre.

En el periodo enero - marzo del 2023, los envíos nacionales al exterior se contrajeron 4.8% , informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Un inicio de 2023 con caídas en las exportaciones

El presidente del gremio, Julio Pérez Alván, detalló que, entre enero y marzo, los despachos ascendieron a US$ 15,436 millones, monto menor a los US$ 16,219 millones del mismo periodo del 2022.

¿Cuáles fueron las principales causas de esta caída? Pérez aseguró que fue producto de la inestabilidad política y los recientes fenómenos climatológicos que siguen afectando a nuestro país.

También manifestó que se reunirá con las autoridades a fin de presentarle una serie de propuestas para solucionar los cuellos de botella que frenan la recuperación de sectores inclusivos y con gran potencial en la generación de puestos de trabajo.

“Un ejemplo de la importancia del diálogo es la promulgación del Decreto Legislativo Nº 1552 que brindará un tratamiento tributario de exportación a los productores mineros, garantizando así la materia prima a los exportadores de joyería de oro. Es un buen inicio en el largo camino hacia la recuperación de los despachos peruanos que el año pasado generaron cerca de 4.2 millones empleos entre directos, indirectos e inducidos”, dijo.

Exportaciones tradicionales en rojo

Según ADEX, los envíos tradicionales sumaron entre enero y marzo US$ 10,774 millones, registrando una caída de 9.2% en relación al mismo periodo del 2022 (cerca de US$ 11,872 millones).

El sector líder fue la minería (US$ 8,664 millones). Concentró el 56.1% del total, pero se contrajo 2.1%. Las partidas principales fueron el cobre y sus concentrados (US$ 4,310 millones) con un incremento de 6% , el oro, cátodos y secciones de cátodos de cobre refinado, gas natural, harina de pescado, cinc, molibdeno, hierro y plomo.

Le siguió los hidrocarburos (US$ 1,303 millones) con un descenso de 31.8%, así como la pesca y el agro.

¿Cuáles fueron los destinos de nuestras exportaciones?

El ranking de mercados estuvo conformado por 65 destinos .

China se posicionó en el primer puesto con poco más de US$ 5,180 millones (-0.4%). Completaron el top 10: EE.UU., Japón, Canadá, Corea del Sur, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Chile e India.

Envíos no tradicionales se salvan de la caída

Números positivos. Los despachos no tradicionales (US$ 4,661 millones) experimentaron un alza de 7.2% en comparación con el mismo periodo del 2022 (US$ 4,347 millones). El subsector líder fue el agropecuario-agroindustrial (US$ 2,156 millones) con un incremento de 14%.

La partida que resaltó más por monto fue la uva fresca (US$ 704 millones) con una participación de 15.1% del total de envíos no tradicionales y un incremento de 26.9%. Otros fueron la pota congelada, mangos, fosfatos de calcio naturales y arándanos.

En segundo lugar se ubica la pesca para Consumo Humano Directo (US$ 599 millones), el tercero, químico (US$ 456 millones), y de ahí sigue el resto de subsectores: s iderometalurgia (US$ 388 millones), minería no metálica (US$ 320 millones), confecciones (US$ 316 millones), metalmecánica (US$ 176 millones), textil (US$ 116 millones, varios (US$ 102 millones) y maderas (US$ 28 millones).

EE.UU. (US$ 1,426 millones) ocupó el primer puesto, logrando una variación de 9.7% . Integraron el top 10 Países Bajos, China, Chile, México, Ecuador, España, Colombia, Brasil y Corea del Sur.

