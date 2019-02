Adex sobre huelga: “Se debe revisar la carga impositiva en el precio de los combustibles”

El gremio exportado de Adex no percibe un gran impacto en la huelga de los transportistas, al menos no en el caso de la carga de exportación en este día, pese a la paralización de 40,000 transportistas.

Sin embargo, reconoce que al menos uno de los reclamos, como es el precio de los combustibles, debería revisarse, así lo comenta su presidente Juan Varilias.

“Se debe revisar la estructura de precios, principalmente la carga impositiva que afecta en el transporte de carga”, dijo.

Mencionó que, dicho tema lo debería ver pues considera que hay una “alta carga” en el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), sobre el que se aplica el IGV.

Cabe recordar que este es uno de los principales reclamos de los transportistas, y es que el presidente del gremio UNT, Javier Marchese, mencionó que no es posible que el precio se mantenga sin grandes cambios pese a que el precio del combustible ha bajado.

“Cuando el barril de petróleo estaba en US$ 145 el valor del galón de combustible estaba en S/ 14 por galón, ahora que el precio ha bajado a US$ 57 por barril, el precio solo ha bajado a S/ 13 el galón, no es lógico”, expresó.

Juan Varilias reitera que la carga impositiva debería ser revisada.

Peaje

Sobre el peaje, el representante de Adex dijo que en el caso de las empresas exportadoras asumen con el costo, por lo que no debería generar un problema en la carga.

Lo que si sostiene es que la evolución de las tarifas de los concesionarios debería ser más transparentes, para que los transportistas pueden proyectarse y que no se vean sorprendidos.

Adex identificó oportunidades no aprovechadas en Australia. (Foto:Difusión) (Foto:Difusión) Difusión

- Agroexportación y otros sectores, sin problemas



En el caso de la agroexportación, tanto Juan Varilias, representante de Adex, como el presidente de ComexPerú, Alfonso Bustamante, consideran que no tendría un gran efecto.

“Estamos en la temporada baja de la producción agroindustrial, solo si se prolonga la huelga si podría tener un mayor efecto en el sector”, expresó.

En el mismo sentido, Juan Varilias dijo que lo primero que la mayor carga de agroexportación se da en la segunda mitad del año.

“Se percibiría un gran impacto en las exportaciones en caso se prolongue la huelga”, sostiene, sin percibir un gran impacto en la actividad de hoy.