Economía







Adex: Exportaciones terminarían el año con una caída de 4.1% por contracción de la oferta tradicional Las exportaciones cerrarían en US$ 45 mil 575 millones, de los cuales US$ 32 mil 106 millones serían de productos primarios y US$ 13 mil 469 millones de no tradicionales, representando el 70% y 30%, respectivamente del total.