Adex: Exportaciones de tara suman US$ 32.3 millones entre enero y agosto 2018

La exportación de tara sumó US$ 32 millones 372,000 entre enero y agosto de este año, cantidad mayor en 19% respecto al mismo periodo del 2017, indicó la Asociación de Exportadores (Adex).

"El precio promedio de la tara ha venido cayendo desde el 2012, y esta variación positiva se explicó por el mayor volumen despachado, que pasó de 16,005 toneladas a 17,563 toneladas en el referido periodo", dijo el vicepresidente del Comité de Productos Naturales de la Adex, Herbert Telge.

Actualmente la producción de tara es normada por la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, por lo que Telge consideró que se necesita un marco legal ad-hoc.

"Recibe el mismo tratamiento de un producto forestal y tiene muy poco apoyo", dijo.

En ese sentido, calificó como imprescindible aplicar distintas estrategias de promoción, acorde a ese cultivo, revisar los aspectos de control de plaga y genética y promover la producción agrícola con técnicas agronómicas.

Cifras de exportación

Entre enero y agosto, los principales mercados de la tara, de un total de 44, fueron China (US$ 7 millones 699,000), Italia (US$ 4 millones 211,000), Brasil (US$ 3 millones 695,000), seguidos de Argentina, México, Alemania, EE.UU., España, Francia, entre otros.

Las principales empresas exportadoras de tara fueron Exandal, Silvateam Peru, Molinos Asociados, Exportadora El Sol y Sociedad Mercantil (Exportación).