Entre enero y octubre las exportaciones peruanas (US$ 37 mil 581 millones) presentaron una contracción de 4.3% en comparación con el mismo periodo del 2018, informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

“Los despachos totales en octubre arrojaron un resultado positivo (crecimiento de 2.9%) en un año que ha sido predominantemente negativo y en el que el otro mes que cerró en azul fue enero (8.8%)” , detalló el presidente del gremio, Erik Fischer Llanos.

Añadió que se registraron incrementos sustancialmente altos de la harina de pescado (1,582% en enero y 211.8% en octubre) debido a una alta disposición de anchoveta en el mar.

“La minería también registra un alza de 8.2% en octubre gracias a que la producción superó los factores coyunturales y estacionales que la afectaron en el primer semestre del año”, dijo.

Si bien octubre trajo algunas noticias positivas, no son lo suficientemente sólidas como para cambiar la perspectiva del año, por lo que no será posible revertir la tendencia negativa en los dos meses siguientes.

-Acumulado-

Entre enero y octubre los despachos tradicionales (US$ 26 mil 403 millones) retrocedieron 7.8%: petróleo y gas natural fue el subsector que más cayó (-25.5%), seguido de la minería (-5.7%) y pesca (-3.9%). El único que creció fue el agro tradicional en 1.6%.

"Preocupa que los resultados positivos dependan de factores puntuales positivos como los señalados dentro de un contexto en el que otros indicadores se mueven en el sentido opuesto. Por ejemplo, en octubre el agro tradicional se contrajo -24.3% y el petróleo y gas en -40.8%”, acotó Fischer.

-Con valor agregado-

El gremio empresarial informó que las exportaciones no tradicionales sumaron US$ 11 mil 178 millones en 2019 (alza de 5.1% entre enero y octubre). “Su situación también es fuente de preocupación pues creció apenas 1.6% en octubre”, comentó.

Siete de los diez subsectores no tradicionales registraron una caída en octubre y cuatro de ellos ya están en rojo en el acumulado. La agroindustria (US$ 4 mil 899 millones) fue el más importante por monto US$ FOB al crecer 8.6% en el acumulado y 5.9% en octubre.

El segundo fue la pesca para Consumo Humano Directo (casi US$ 1,365 millones) con un incremento de 16% a octubre. La pota congelada y en conserva y las colas de langostino son sus principales partidas. El rubro químico (US$ 1,337 millones) logró un alza de 4% a octubre.

Los textiles (-28.1% en octubre y -13.2% en el acumulado) y prendas de vestir (-13.6% en octubre y un crecimiento de 2.4% en el acumulado) son la evidencia más clara de un escenario complicado debido a la menor evolución del comercio y de la producción mundial, sumado a la sostenida pérdida de competitividad que experimenta Perú en el entorno internacional.