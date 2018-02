Adex: Exportaciones de pesca se recuperaron en 2017

Tras presentar caídas desde el 2015, las exportaciones de pesca tradicional y no tradicional (US$ 2,844 millones) se recuperaron en el 2017 al presentar un incremento del 31.5% respecto al 2016, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (Adex).

Cifras

Adex indicó que la pesca tradicional (US$ 1,787 millones) tuvo una participación del 62.8% y un crecimiento de 41.7% respecto al 2016, principalmente por los mayores despachos de harina de pescado (US$ 1,458 millones) que lograron un alza de 46.7% debido a mayores capturas de anchoveta.

El destino más importante de esta partida fue China (US$ 1,176 millones), que aumentó su demanda en 65.3%. Otros mercados fueron Vietnam (US$ 72.5 millones), Japón (US$ 56.8 millones), Taiwán (US$ 41.6 millones), Chile (US$ 32.5 millones), entre otros.

No tradicional

Los envíos de productos pesqueros para Consumo Humano Directo (CHD) ascendieron a US$ 1,056 millones, un crecimiento de 17.3%.

Las especie hidrobiológica más importante de este sub sector fue la pota (US$ 405.5 millones), que creció 24.7% y representó el 38.3% del total de productos no tradicionales exportados. Su presentación más importante fue congelado con US$ 391.3 millones, también se despachó en harina residual y en conserva.

Otras especies fueron perico (US$ 95.1 millones), anchoveta (US$ 58.3 millones), caballa (US$ 32.9 millones), atún (US$ 29.9 millones), merluza (US$ 29.3 millones), entre otras.

Acuicultura

Los envíos de productos acuícolas mostraron un leve crecimiento de 6.5% al alcanzar US$ 246.2 millones. Tuvo a los langostino como su especie más importante (US$ 164 millones) que gracias a una mayor producción incrementó en 24.3% sus despachos.

Caso distinto fue el de las conchas de abanico (US$ 54.2 millones), que debido a la mortandad que sufrieron a consecuencia de los fenómenos climatológicos que vivió el país, sus exportaciones tuvieron una contracción de 28.7%. Otras especies acuícolas fueron la trucha, tilapia y paiche.