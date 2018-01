ADEX: Exportaciones de madera caen por tercer año consecutivo

La retracción de la demanda y pérdida de operaciones entre empresas importadoras norteamericanas y exportadores peruanos tuvo como consecuencia que los envíos de madera tuvieran una contracción de 5.2% (US$ 110.5 millones) entre enero y noviembre del año pasado, lo que indica que el 2017 será el tercer año consecutivo de caída de estos despachos, informó la gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (ADEX).

“El ataque a la reputación de nuestras exportaciones madereras, que motivó la detención de nuestros embarques por meses en las aduanas de Estados Unidos, ha generado esta situación”, declaró el presidente del Comité de Madera e Industrias de la Madera de ADEX, Erik Fischer.

Mencionó que las informaciones que se han vertido en los últimos años, y que indican que el 80% de madera exportada tiene origen ilegal, no tienen sustento.

“Cualquier persona que se tome el trabajo de tratar de llegar a las supuestas fuentes de referencia descubrirá con sorpresa, que estas no existen, incluyendo al informe del Banco Mundial del año 2012, que adolece igual de información sustentatoria”, mencionó.

Las exportaciones de madera al mencionado destino norteamericano entre enero y noviembre del 2017 alcanzaron los US$ 10.6 millones, una caída de 48.9% respecto al mismo periodo el año anterior. Se trata de un mercado que viene disminuyendo la demanda de estos productos desde el 2014.

El principal destino en este periodo fue China, con US$ 55.3 millones (aumento de 3.8%), seguido de México con US$ 15.8 millones (8% más). Otros países a los que se exportó fueron República Dominicana, Francia, Dinamarca, Bélgica, Australia, Alemania y Nueva Zelanda.

El representante del gremio exportador añadió que la baja productividad del sector se explica también por la pérdida de productores de madera en el bosque.

“Urge poner en valor el bosque y asignar en concesión las millones de hectáreas de bosques de producción permanente que se encuentran en abandono, hay que entender que sin materia prima desde el bosque, es imposible el desarrollo de la cadena productiva en adelante”, añadió Fischer.

El sub sector que más exportó fue el de productos semimanufacturados (US$ 68.8 millones), entre los que destacan las maderas perfiladas longitudinalmente, maderas molduradas y tablillas y frisos para parqués.

Asimismo, se despachó madera aserrada (US$ 21.6 millones), madera chapada y contrachapada (US$ 8.8 millones), productos para la construcción (US$ 5.2 millones), muebles y sus partes (US$ 3.4 millones), productos manufacturados (US$ 1.7 millones), entre otros.