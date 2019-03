Adex: Existen 270 oportunidades no aprovechadas en la India por US$ 2,273 millones

El Perú debe dar pasos seguros y acelerados hacia su competitividad para aprovechar el potencial de un futuro acuerdo comercial con la India cuya cuarta ronda de negociaciones empieza mañana, opinó el presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), Juan Varilias Velásquez.

Comentó que las negociaciones están en una fase inicial con un universo aún acotado de partidas por negociar. "El proceso se está desarrollando serenamente porque comprende sectores sensibles, como el textil y el farmacéutico. Por otro lado, se presume que el sector ganador sería el agroindustrial, por lo que se le está dedicando especial atención a la definición de requisitos de origen ", añadió.

Los temas a tratar en la cuarta ronda de negociaciones están relacionados a trato nacional y acceso al mercado de mercancías, reglas de origen, defensa comercial, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, procedimientos aduaneros y facilitación del comercio, comercio de servicios, inversión, entre otros.

De acuerdo al Centro de Investigación en Economía y Negocios Globales del gremio, existen 270 oportunidades no aprovechadas en la India por poco US$ 2 mil 273 millones , de las cuales destacan productos de agroindustria (61), químicos (49), metalmecánica (29), siderúrgicos (24), prendas de vestir (23), textiles (15), pesca (11), minería no metálica (10), maderas (5), agro tradicional (3) y varios (30).

Ventas al exterior

De acuerdo con el Sistema de Inteligencia Comercial Adex Data Trade, la balanza comercial con India en el 2018 fue superavitaria para el Perú en US$ 1,622 millones. Mientras las exportaciones sumaron US$ 2 mil 480 millones, las importaciones alcanzaron los US$ 858 millones.

Lo cierto es que el 98.7% del total de los despachos nacionales a la India son de productos tradicionales, mineros principalmente (US$ 2 mil 446 millones). Sin embargo, aunque los montos son pequeños aún, también se observa una interesante evolución de subsectores como la agroindustria, la siderurgia y los textiles.

La oferta agroindustrial con valor agregado (US$ 6 millones 792 mil), creció 60.3% en el 2018, recuperándose por segundo año consecutivo. Por su parte, la siderometalurgia (US$ 7 millones) elevó sus despachos en 51.3%. Los textiles (US$ 7 millones 361 mil) se incrementaron en 77.5% en el 2018, el monto más alto de los últimos 10 años.

"La población de la India puede significar una ventaja. No obstante, se debe evaluar a quienes vender, ya que con una buena investigación del mercado y conociéndolo de cerca con visitas y participaciones en ferias y misiones, se pueden localizar los nichos adecuados y concretar negociaciones óptimas para beneficio de las empresas peruanas y compradores indios”, comentó el consejero económico comercial de Perú en la OCEX Nueva Delhi (India), Luis Miguel Cabello.