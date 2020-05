Las exportaciones peruanas cerrarían con una caída de entre -26.4% y -34.4% este año debido al contexto nacional e internacional generado por el coronavirus, estimó la Asociación de Exportadores (Adex).

El presidente del gremio exportador, Erik Fischer Llanos, indicó que esta es una crisis sin precedentes para nuestro sector, mucho más grave que la del 2009.

Precisó que la existencia de una enorme incertidumbre debido a la concurrencia de un amplio número de factores no están bajo el control de las empresas, ni de las autoridades peruanas ni del mundo en general, por lo que la realidad futura podría ser más grave que la proyección estadística.

“Países como Estados Unidos y los de Europa, destinos de la oferta no tradicional están en recesión y con las tasas de desempleo más altas de las últimas décadas, por lo que es posible que los productos con valor agregado terminen este 2020 con una caída de entre -20% y -26%”, sostuvo.

Agregó que la crisis global golpea desde dos frentes: una menor oferta por las restricciones de la actividad productiva; y, una menor demanda pues el mundo está en recesión.

"Mientras no se logre un avance significativo en la lucha contra el Covid-19 en el mundo, no se mejoren los mecanismos de defensa de la salud en el país y no haya una vacuna, no podemos visualizar un escenario de reactivación económica”, dijo.

La crisis del 2009 –recordó– hundió las exportaciones no tradicionales (-18% ese año) y demoraron trece meses para recuperar su nivel anual previo a diciembre del 2008. En aquella oportunidad, precisó, se enfrentó a una crisis financiera que afectó la demanda y que fue contrarrestada por políticas de estímulo y rescate muy agresivas, la recesión tomó la forma de V, pero hoy, según los expertos, la crisis tiene la forma de una U alargada.

Fischer detalló que el impacto de esa crisis financiera en las exportaciones fue tan rápido y profundo que en el primer mes de la crisis (diciembre del 2008) las exportaciones totales se desplomaron -33.5%, las exportaciones tradicionales -38% y las no tradicionales -19.6%.

Debido al Covid-19, en marzo último (primeros días del aislamiento nacional) los despachos totales cayeron -40.7%, las tradicionales -43.5%, 5.5 puntos porcentuales más que en la crisis del 2009; y las no tradicionales -33.8%, 14.2 puntos porcentuales más que en la crisis anterior.

El gremio indica que la actividad exportadora enfrenta la crisis más grande de su historia moderna. En el 2009 las economías avanzadas experimentaron una recesión de -3.3% y gracias al crecimiento de las economías emergentes del Asia (7.6%) el mundo promedió una caída de solo -0.1%.

En la crisis actual el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el PBI mundial se contraerá -3%, las economías avanzadas -6% y las economías emergentes del Asia lograrán un crecimiento de apenas 1%.

Reinicio de actividades

A fin de acelerar la recuperación del sector, el líder gremial propuso el reinicio inmediato de las actividades exportadoras, independientemente del sector productivo, en función al cumplimiento de los protocolos sanitarios y de la evaluación por zonas geográficas en las que se ubican las plantas.

“El hecho de que la producción se dirija al exterior reduce los niveles de riesgo”, acotó.

Respecto al rescate financiero a las empresas, destacó la mejora reciente del FAE PYMES 2, para llegar de una mejor manera a las Mypes exportadoras. Sobre Reactiva Perú, expresó que tiene tasas de interés bajas, pero la subasta de fondos del Banco Central de Reserva no se traduce en una respuesta significativa de los bancos a las solicitudes de las empresas.

“Urge revisarlos para darles una mayor agilidad y alcance. Las entidades financieras manejan un supuesto de necesidad de liquidez de una empresa por un mes de paralización, pero han quedado muy cortas frente a los prácticamente 60 días o más de para”, añadió.

Enfatizó que la única forma de minimizar la mortandad de las empresas y la pérdida de capacidad exportadora es incrementar la tasa del Drawback a 10%: 8% devolución directa y 2% como un crédito contra el Impuesto a la Renta.