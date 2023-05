La Asociación de Exportadores (ADEX) informó que los despachos agrarios tradicionales sumaron en el primer trimestre del año US$ 112.5 millones, mostrando un descenso de 65.5% y una participación de 5% del total de envíos agrarios.

En ese marco, detalla que si bien la partida principal fue el café (US$ 92.1 millones), pues concentró el 81.8% del agro tradicional, los envíos de este producto cayeron en 70.5%.

En el segundo lugar estuvo demás azúcares de caña o remolacha refinados en estado sólido (US$ 12.5 millones) con un aumento de 107%, seguido de la melaza de caña.

Se ubicaron primeros en el ranking de mercados EE.UU. con US$ 17.5 millones (-76%), Alemania (-80%), Ecuador (730.2%), Bélgica (-70%) y Corea del Sur (-6.6%). Completaron el top ten Colombia, Reino Unido, Francia, Canadá e Italia.

Por otro lado, el gremio detalla que las agroexportaciones (tradicionales y no tradicionales) ascendieron entre enero y marzo del 2023 a poco más de US$ 2,269 millones, presentando una ligera disminución de 0.9% en comparación al mismo periodo del año pasado (casi US$ 2,292 millones).

Otro frente es la apertura de mercados. Hace menos de dos meses se logró, por ejemplo, el ingreso de la uva peruana a Japón.

“En la parte comercial, y de la mano con PromPerú y Cancillería, se realizará en las siguientes semanas una misión a varios destinos asiáticos. En septiembre se llevará a cabo la Expoalimentaria (EA), evento icónico de ADEX y que congregará a compradores de los cinco continentes”, sostuvo la gerenta de Agroexportaciones del gremio empresarial, Claudia Solano Oré.

Valor agregado

De acuerdo con ADEX, las agroexportaciones con valor agregado se acercaron en los 3 primeros meses del año a los US$ 2,157 millones, logrando un incremento de 9.7% y una participación de 95% del total agrario.

Resaltaron por monto US$ FOB las uvas con US$ 704.1 millones (alza de 26.9%), los mangos (-2.9%), arándanos (24.8%), paltas (40%) y demás preparaciones utilizadas en la alimentación de los animales (17.4%).

De un total de 119 mercados, EE.UU. (US$ 767.6 millones) se ubicó en el primer lugar con un aumento de 12.9%. Otros fueron Países Bajos con US$ 307.4 millones (4.2%), México (63.8%), España (9.7%) y China (8.8%). Completaron el top ten Ecuador, Chile, Hong Kong, Colombia y Canadá.

