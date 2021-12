Entre enero y septiembre de este año, las exportaciones manufactureras sumaron US$ 4,282 millones, un incremento de 50.2% respecto al mismo periodo del 2020 (US$ 2,851 millones) y 10.6% en relación al 2019 (US$ 3,871 millones), informó la Asociación de Exportadores (ADEX).

Las tasas responden al buen desempeño del sector químico y la cadena textil-confecciones, que al igual que la siderometalurgia, ya superaron los montos de la prepandemia, no pasa lo mismo con la metalmecánica y varios (incluye industria del papel y joyería, entre otros).

La tasa del 2021 (50.2%) responde a la baja base de comparación del 2020 cuando cayó -26% respecto al 2020 –por la pandemia se paralizaron las actividades–, las más perjudicadas fueron las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que en conjunto representan cerca del 95% del total de exportadoras.

Detalles

Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, el rubro más importante por monto exportado fue el químico (US$ 1,357 millones) con una variación positiva de 28.5% y un 31.7% de participación. Sus partidas más importantes fueron placas y láminas de polímeros de propileno, óxido de cinc y placas de etileno; y sus mercados más demandantes Chile, Ecuador, EE.UU., Bolivia y Colombia.

La oferta de la cadena textil-confecciones (US$ 1,146 millones) también cerró con un aumento de 68%. Su oferta estuvo liderada por t-shirts de algodón, camisetas interiores de punto, pelo fino o cardado de alpaca, entre otros, los cuales se dirigieron mayoritariamente a EE.UU., que concentra el 54.2% de esta cadena, seguido de Chile, Colombia, Canadá, Brasil y otros.

La siderometalurgia (US$ 1,072 millones) representó el 25% de los despachos industriales, y fue el más dinámico al crecer 84.7%. Entre sus primeros destinos figuran Colombia, EE.UU., Bolivia, Ecuador y Suiza. Sus productos más exportados fueron el alambre de cobre refinado, cinc sin alear, barras de hierro o acero sin alear, plata en bruto aleada y barras de cobre refinado.

Si bien la metalmecánica (US$ 399.3 millones) aumentó sus pedidos 22.5%, aún no supera la cifra del 2019 (US$ 426.2 millones). Partidas como máquinas de sondeo o perforación, partes de máquinas o aparatos y vidrios enmarcados, entre otros, se dirigieron a Chile, EE.UU., Ecuador, Bolivia y Colombia.

Algo similar ocurrió con el rubro ‘varios’, llegó a los US$ 306.8 millones y creció 49%, sin embargo, no remonta el monto de la prepandemia (US$ 358.3 millones). Sus principales mercados fueron EE.UU., Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia.